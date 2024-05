Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục xin lỗi

Bộ trang phục gây tranh cãi của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng những ngày qua

Cụ thể, với luồng thông tin trái chiều quanh bộ trang phục gây tranh cãi trong show diễn "Ngày em thắp sao trời", diễn ra hôm 4-5, tại TP HCM, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục lên tiếng xin lỗi khán giả.

Anh cho biết sau khi lắng nghe dư luận, đọc những phân tích, nhận xét của công chúng, anh thấy bản thân đã bất cẩn khi để xảy ra sự việc ồn ào này. "Hưng thấy mình chưa thật sâu sắc vì chỉ nghĩ đơn giản là mong muốn tạo một phong cách mới mẻ cho trang phục biểu diễn. Hưng chân thành gửi đến khán giả, ê-kíp lời xin lỗi" - Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ.

Đồng thời anh cũng khẳng định bản thân không có ý đồ gì khi sử dụng bộ trang phục gây tranh cãi những ngày qua.

Anh cho rằng những suy diễn theo chiều hướng tiêu cực của một bộ phận khán giả, những hình ảnh cắt ghép lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua ảnh hưởng đến anh. Bộ trang phục anh mặc trong show diễn đã được đăng tải đầy đủ như trong bài đăng giải thích cách đây 2 ngày.

...

"Với những gì đã nhận được từ cuộc sống và nghề nghiệp, bên cạnh những cống hiến và đóng góp của bản thân đối với quê hương, đất nước thông qua rất nhiều hình thức, nhiều chương trình trên phạm vi cả nước suốt thời gian dài vừa qua…, nên Hưng cũng không thể đánh đổi bằng những ồn ào không đáng có kia", anh nói thêm.

Trong liveshow Ngày em thắp sao trời ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có diện một bộ trang phục màu be, gắn nhiều huy hiệu. Trên các diễn đàn, khán giả tranh luận, trong đó có những ý kiến cho rằng có huy hiệu giống Biệt công bội tinh - một loại huy chương của chế độ cũ trước năm 1975. Các dòng chữ trên các huy hiệu gồm có: "High quality garment" chỉ chất lượng cao ngành may mặc, "bad guy" là gã tồi, "The love Moschino walk" có liên quan đến thương hịệu thời trang của Ý… Nhưng có dòng chữ "Marine Semper fi" khiến nhiều người vẫn tranh luận.

Bởi có ý kiến cho rằng cụm từ này nhắc đến thủy quân lục chiến Mỹ và khẩu hiệu về lòng trung thành. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng giải thích những huy hiệu mà anh gắn trên áo chỉ để trang trí, không mang bất kỳ dụng ý nào khác.

Những huy hiệu cài trên áo diễn của anh

Trước sự việc ồn ào này, Bộ VH-TT & DL chỉ đạo Sở VH-TT TP HCM làm rõ các thông tin, xử lý vụ việc. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã đến làm việc tại Sở VH-TT TP HCM vào chiều 7-5.

Tác giả: Thùy Trang

Nguồn tin: Báo Người Lao Động