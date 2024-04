Đâm chết "chiến hữu” vì nghi có quan hệ tình cảm với vợ mình

Lê Thanh Hải và anh P.T.C là bạn bè. Anh C làm nghề nuôi bò ở phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát. Do nghi ngờ anh C có quan hệ tình cảm với vợ mình, khoảng 3h15 ngày 10/4, khi thấy anh C đẩy xe rùa đi làm, Hải tìm gặp hỏi chuyện và hai bên xảy ra cự cãi nhau. Bực tức, Hải chạy vào phòng trọ lấy một con dao ra đâm vào người của anh C, khiến nạn nhân nằm gục ở bãi đất trống.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.

...



Sau khi gây án, Hải mang theo hung khí bỏ chạy khỏi hiện trường. Người dân gần đó nghe tiếng động ra xem và đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng anh C đã chết trên đường đến bệnh viện.

Sau khi nhận được tin báo, Công an thị xã Bến Cát tiến hành truy xét, bắt giữ Hải khi lẩn trốn tại khu vực phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.



Tác giả: P.Tuyền

Nguồn tin: cand.com.vn