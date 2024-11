Đại tá Nguyễn Hữu Phước làm giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa

Đại tá Nguyễn Hữu Phước - Ảnh: Trang thông tin Công an tỉnh Phú Thọ

Tham dự buổi lễ công bố quyết định của bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại Công an tỉnh Khánh Hòa có trung tướng Lê Văn Tuyến - thứ trưởng Bộ Công an, ông Nghiêm Xuân Thành - bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, ông Nguyễn Tấn Tuân - chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, các lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa và các đơn vị trực thuộc cùng nhiều đại biểu.

Đại tá Nguyễn Thế Hùng - giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa - được điều động, bổ nhiệm giữ chức phó cục trưởng Cục An ninh đối ngoại Bộ Công an.

Đại tá Nguyễn Hữu Phước - phó giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ - được bộ trưởng Bộ Công an quyết định điều động đến nhận công tác và được bổ nhiệm giữ chức vụ giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa.

...

Thừa ủy quyền của bộ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đã trao quyết định, giao nhiệm vụ mới cho đại tá Nguyễn Hữu Phước và chúc mừng 2 đại tá Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Hữu Phước.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ mới, đại tá Nguyễn Thế Hùng (sinh năm 1969, quê quán tỉnh Quảng Trị) đã từng công tác tại Cục An ninh đối ngoại Bộ Công an, sau đó được điều động, bổ nhiệm chức phó giám đốc, rồi giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận. Từ cuối tháng 4-2022, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa đến nay. Còn tân giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Hữu Phước (sinh năm 1976, quê quán tỉnh Hải Dương) đã từng giữ chức vụ trưởng phòng Cục Tổ chức cán bộ - Bộ Công an và từ tháng 11-2019 đã được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ phó giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ.

Tác giả: Phan Sông Ngân

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ