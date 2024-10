Đại tá Nguyễn Thanh Liêm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình

Trung tướng Nguyễn Văn Long trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình cho Đại tá Nguyễn Thanh Liêm.



Ngày 11/10, Đại diện Cục Tổ chức cán bộ - Bộ Công an đã công Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, điều động Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình.

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm (SN 1975, quê quán Hà Tĩnh). Trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình, Đại tá Nguyễn Thanh Liêm từng giữ chức Trưởng Công an thị xã Hồng Lĩnh, Chánh Thanh tra Công an tỉnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông.

Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Đại tá Nguyễn Thanh Liêm trong chỉ đạo thực hiện tốt các mặt công tác, được các cấp chính quyền, Nhân dân tỉnh Đắk Nông đánh giá cao.

Trung tướng Nguyễn Văn Long yêu cầu tân Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình khẩn trương tiếp cận công việc, phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ và trí tuệ tập thể góp phần phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Quảng Bình.

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm phát biểu nhận nhiệm vụ.



Nhận nhiệm vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình, Đại tá Nguyễn Thanh Liêm hứa quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, có trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; xây dựng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tác giả: Lan Nhi



Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời đại