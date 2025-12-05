Đại gia kín tiếng Khoa “khàn” và sự bí ẩn suốt gần 10 năm sau khi rút vốn khỏi loạt dự án nghìn tỷ

Đại gia Khoa "khàn" bất ngờ trở lại

Trong văn bản của Liên danh Văn Phú – MIK – Đại Quang Minh đề xuất đầu tư dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, chữ ký của ông Trần Đăng Khoa bất ngờ xuất hiện với vai trò Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Địa ốc Đại Quang Minh.

Ông Khoa là người thay cho ông Trần Bá Dương – Chủ tịch Tập đoàn THACO đã đảm nhận vị trí này nhiều năm qua.

Trên truyền thông chỉ có bức ảnh cũ cua ông Trần Đăng Khoa (hay còn gọi Khoa "khàn").



Ông Trần Đăng Khoa, sinh năm 1970. Với chất giọng khàn đặc trưng, trong giới kinh doanh, ông được gọi là “Khoa khàn”.

Ông là nhà sáng lập và Chủ tịch đầu tiên của Đại Quang Minh vào năm 2011, trước khi chuyển giao vị trí này cho ông Trần Bá Dương vào năm 2016. Đầu năm nay, THACO công bố sở hữu 77,5% cổ phần Đại Quang Minh, còn ông Dương và gia đình nắm 22,5%.

Theo giấy đăng ký kinh doanh mới nhất công bố tháng 8/2025, CTCP Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh có vốn điều lệ 18.200 tỷ đồng, do ông Nguyễn Hoàng Tuệ là Tổng giám đốc, giữ vị trí người đại diện theo pháp luật.

Hồi tháng 6/2025, giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp này thay đổi, người đại diện theo pháp luật đã chuyển từ Chủ tịch HĐQT Trần Bá Dương sang TGĐ Nguyễn Hoàng Tuệ.

Chưa rõ thời điểm ông Trần Đăng Khoa trở lại ghế Chủ tịch HĐQT công ty Đại Quang Minh.

"Đại gia" kín tiếng

Theo các thông tin trên báo chí, ông Khoa còn có tên khác là "Khoa Keangnam" bởi ông tham gia khá sâu vào hoạt động mua bán, giao dịch tại một trong những dự án nổi tiếng nhất thị trường Hà Nội thời điểm 2007 - 2009 trên vai trò trợ lý chủ tịch Công ty Keangnam Vina - chủ đầu tư khu Tổ hợp Keangnam Landmark Tower.

Doanh nhân này trở về từ Đông Âu và thành lập CTCP Đầu tư Mai Linh từ năm 2006, sau đó nhanh chóng nổi lên trong lĩnh vực bất động sản.

Ban đầu, Công ty Mai Linh theo đuổi dự án khu căn hộ cao cấp Golden Palace tại Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội với 3 tòa tháp cao 30 tầng.

Đến 2011, doanh nhân Trần Đăng Khoa cùng một vài đối tác lập ra Công ty Đại Quang Minh. Được biết Công ty Đại Quang Minh có vốn điều lệ 4.200 tỷ đồng, trong đó, cá nhân ông Khoa nắm 17,5% vốn điều lệ; CTCP Đầu tư Mai Linh nắm 37,5% và CTCP Ô tô Trường Hải (Thaco) nắm 45%. Lúc này, ông Khoa giữ vai trò là Chủ tịch HĐQT, ông chủ Ô tô Trường Hải - Trần Bá Dương là Tổng giám đốc.

Ngay khi vừa thành lập, năm 2011 Đại Quang Minh là nhà đầu tư tiên phong vào Thủ Thiêm với một loạt những dự án lớn đang triển khai cả về hạ tầng lẫn khu dân cư thông qua hình thức BT.

Sau tháng 6/2016, CTCP Đầu tư Mai Linh và ông Trần Đăng Khoa đồng loạt thoái vốn. Lúc này Thaco nắm tỷ lệ 90% tại Đại Quang Minh, còn doanh nhân Khoa “khàn” nắm 5%.

Thoái vốn khỏi loạt công ty

Năm 2014, ông bán 99% vốn trong CTCP Bất động sản Hồng Ngân. Hồng Ngân là chủ đầu tư dự án Thành Phố Xanh có tổng vốn 7.900 tỷ đồng, và dự án BT đối ứng là dự án Khu Công viên-Hồ điều hòa phía Bắc và phía Nam Nghĩa trang Mai Dịch có vốn đầu tư 975 tỷ đồng.

Năm 2017, ông Trần Đăng Khoa rút hết vốn khỏi Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hoàng Cường là cổ đông lớn có thời điểm từng sở hữu 1/5 vốn của THACO.

Đến năm 2018, ông Trần Đăng Khoa thoái vốn khỏi Công ty TNHH Bất động sản và Thương mại Hồng Phúc Quang - chủ đầu tư dự án khách sạn Senla Boutique tại ngã tư Hai Bà Trưng - Lê Thánh Tôn (TP HCM).

Tháng 6/2018, ông thoái vốn tại CTCP đầu tư Mai Linh, nhường chỗ cho chủ sở hữu mới là Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Linh Sơn (MIK Group). Dự án được quảng bá với tên gọi mới là The Matrix One.

