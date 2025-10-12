Đại gia đứng sau khách sạn 5 sao đầu tiên ở Thanh Hóa là ai?

Không phải là cái tên quen thuộc với giới truyền thông nhưng ông Hắc Ngọc Hải (SN 1974) là nhân vật nổi tiếng trong giới đầu tư bất động sản tại Thanh Hóa và khu vực ven biển miền Bắc.

Doanh nhân Hắc Ngọc Hải khởi nghiệp trong lĩnh vực cơ điện, thiết bị nhiệt lạnh và nồi hơi. Sau đó, ông Hải chuyển dần sang lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng và nhanh chóng trở thành nhân vật có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực này.

Ông Hắc Ngọc Hải là người đứng sau chuỗi khách sạn cao cấp mang thương hiệu Central, xuất hiện tại trung tâm thành phố Thanh Hóa và khu du lịch Hạ Long (Quảng Ninh).

Doanh nhân Hắc Ngọc Hải. Ảnh: Tập đoàn BMT



Trong đó, khách sạn Central Hotel tại Thanh Hóa được xem như “bệ phóng” đưa tên tuổi ông Hải xuất hiện trong giới đầu tư địa ốc địa phương.

Central Hotel được xây dựng trên khu đất rộng 10.000m2 tại trung tâm TP. Thanh Hóa. Central Hotel Thanh Hóa chính thức vận hành vào năm 2017. Đây là khách sạn 5 sao đầu tiên tại thành phố Thanh Hóa. Khách sạn cao 18 tầng, bao gồm 205 phòng nghỉ sang trọng.

Một trong những lần hiếm hoi ông Hắc Ngọc Hải xuất hiện công khai là năm 2017, khi Central Hotel Thanh Hóa được công nhận đạt chuẩn 5 sao.

... Central Hotel tại Thanh Hóa. Ảnh: Booking



Chỉ vài tháng sau khi Central Hotel Thanh Hóa vận hành, doanh nhân Hắc Ngọc Hải tiếp tục mở rộng dấu ấn ra Quảng Ninh với dự án Central Hotel Quảng Ninh (hay còn gọi là Central Luxury Hạ Long). Khách sạn tọa lạc tại phường Bãi Cháy - khu trung tâm du lịch sầm uất nhất ven vịnh, nơi tập trung nhiều thương hiệu nghỉ dưỡng quốc tế.

Central Luxury Hạ Long có quy mô 234 phòng hướng biển, thiết kế hiện đại, bể bơi tầng thượng và dịch vụ đạt chuẩn quốc tế, với tổng mức đầu tư gần 400 tỷ đồng. Đây là một trong số ít khách sạn 5 sao tại Hạ Long do doanh nghiệp ngoài tỉnh phát triển.

Central Luxury Hạ Long. Ảnh: Booking



Bên cạnh đó, ông Hắc Ngọc Hải còn sở hữu một số doanh nghiệp khác hoạt động trong các lĩnh vực cơ điện, thiết bị áp lực và xây dựng, gồm Công ty TNHH MTV Cơ nhiệt Hải Huyền, CTCP Nồi hơi và Thiết bị áp lực Bắc Miền Trung cùng Tập đoàn BMT.

Doanh nhân Hắc Ngọc Hải từng đề xuất thực hiện nhiều dự án nghỉ dưỡng lớn tại Thanh Hóa, nổi bật như Central Resort có quy mô hơn 30ha, vốn đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng, hay tổ hợp nghỉ dưỡng bến Nguyệt Viên tại TP.Thanh Hóa.

