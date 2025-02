Đại gia bị trộm Rolls-Royce khi vận chuyển, xem TikTok thấy xe của mình đã bán

Câu chuyện của một người "suýt" trở thành chủ xe Rolls-Royce Cullinan thu hút hơn 500.000 lượt xem chỉ sau một tuần - Ảnh: Rolls-Royce

Vào đầu tháng 2 này, một video cực kỳ đáng chú ý đã được kênh YouTube VINWiki đăng tải. Video này ghi nhận câu chuyện do Travis Payne - một chủ xe Rolls-Royce Cullinan ở Georgia, Mỹ - kể lại. Chính xác hơn, đây là người... suýt trở thành chủ xe.

Mọi chuyện khởi đầu khi Payne đặt mua một chiếc Rolls-Royce Cullinan đời 2020 từ một người bán tại Arizona từ hè 2023 và đặt bàn giao tới nhà riêng tại Atlanta. Kế hoạch vận chuyển rất đơn giản: Bên vận chuyển nhận xe từ người bán, vận chuyển xe tới nhà trong vài ngày và thế là xong.

Tuy vậy, đã nhiều ngày trôi qua mà Payne vẫn không thấy xe được vận chuyển tới nhà. Khi liên lạc lại với bên vận chuyển, ông mới ngớ người ra rằng họ còn... chưa chạm tay vào xe.

Tại Mỹ có những đường dây chuyên tiêu thụ xe trộm, đặc biệt là xe sang và siêu sang, sang các quốc gia Bắc và Nam Mỹ khác - Ảnh minh họa: The Independent

Trên thực tế, cả ba bên (bán, mua và vận chuyển) đều không có vấn đề. Vấn đề với Payne là ông đã bị lừa và có thể bị lộ thông tin. Một bên thứ 3 đã sử dụng lỗ hổng bảo mật và giấy tờ giả thay đổi địa chỉ bàn giao và sử dụng một bên vận chuyển khác (cũng không hề biết về vụ lừa đảo) để vận chuyển xe.

Kết quả là mọi bên liên quan đều không biết sự việc có gì sai phạm, cho tới khi người mua không nhận được xe.

Payne sau đó cố gắng liên hệ với địa chỉ bàn giao mới được bên vận chuyển thứ 2 cung cấp. Nỗ lực của ông bất thành. Hàng xóm địa chỉ trên cho biết họ cũng đã nhiều lần được hỏi về việc bàn giao xe tới nhà bên cạnh, nhưng cũng không biết rõ sự việc.

Do thiết bị định vị trên xe đã bị tháo từ trước, Payne buộc phải theo dõi vị trí xe vận chuyển và phát hiện người nhận xe. Tuy nhiên khi gọi cho người này, ông chỉ bị chính... kẻ trộm trêu chọc, rồi bị cúp máy và chặn.

"Chủ xe mới" chụp ảnh với chiếc Rolls-Royce trong sự chỉ trích của nhiều người - Ảnh: LUIS CONRIQUEZ

Mọi chuyện bẵng đi trong nhiều ngày cho tới khi một người dùng mạng xã hội bất ngờ phát hiện chiếc Rolls-Royce Cullinan của Payne. Một người dùng tại Mexico đã đăng tải video lên TikTok ghi lại hình ảnh chiếc xe của ông với thiết kế không thể nhầm lẫn (ngoại thất đen, nội thất trắng khâu đỏ - đen tương phản).

Để chắc chắn, Payne còn so sánh đồ họa "bầu trời sao" trên trần so với những gì mình đặt hàng thửa riêng và phát hiện đây đúng là xe mình. Sau đó, Payne truy được vị trí video là đại lý siêu xe Alvarez Exotics do tay đấm bốc chuyên nghiệp Canelo Alvarez làm chủ.

Khi liên hệ với đại lý, ban đầu nhân viên có hợp tác với ông. Nhưng khi được yêu cầu kỹ hơn, họ lập tức thay đổi thái độ và từ chối hợp tác. Chiếc Rolls-Royce nhanh chóng được bán đi cho ca sĩ Mexico Luis Conriquez - người sau đó đã đăng tải khá nhiều hình ảnh và video về chiếc xe siêu sang cũng như chủ đại lý trên, cho thấy hai bên có quan hệ khá thân thiết.

Câu chuyện hiện đang tiếp tục được lan tỏa nhanh chóng mặt vì cả chủ đại lý, người mua mới và kênh YouTube đăng tải sự việc đều có rất nhiều người theo dõi - Ảnh: Rolls-Royce

Payne sau đó cố gắng liên hệ với chủ mới của chiếc xe để giải quyết vấn đề, nhưng bị luật sư phía họ từ chối hợp tác. Ông đành đăng tải câu chuyện của mình lên mạng, đồng thời nhờ phía cảnh sát giải quyết.

Hiện tại, phía "người mua mới" của chiếc Rolls-Royce lẫn đại lý bán lại xe đều chưa lên tiếng chính thức. Cả hai đã nhận phải nhiều luồng chỉ trích trên các kênh mạng xã hội của mình vì tiêu thụ xe có xuất xứ không rõ ràng, dù sự việc vẫn đang được điều tra kỹ càng.

