Đặc sản độc đáo: Bánh chưng nhân cá chép - nghe tưởng đùa nhưng thật sự tồn tại

Ẩm thực Việt Nam ta không chỉ hấp dẫn, đặc sắc mà còn vô cùng phong phú. Bên cạnh những món đặc sản đã quá nổi tiếng thì ở nhiều nơi còn có những món ăn đặc trưng vô cùng độc đáo mà không phải ai cũng biết tới. Điển hình phải kể đến món bánh chưng nhân cá chép đồng của người dân tộc Tày.

Bánh chưng nhân cá chép là một món ăn truyền thống của người dân tộc Tày.

Theo người dân sống ở khu vực Bắc Kạn, Tuyên Quang chia sẻ, họ cũng không biết rõ bánh chưng nhân cá chép có từ bao giờ, nhưng cứ vào dịp rằm tháng 7, các gia đình người Tày lại tổ chức cúng rằm và trên mâm cỗ cúng rằm không thể thiếu món bánh này.

Cá chép được bà con thả ở dưới ruộng. Tháng 5, tháng 6 trồng lúa. Gần đến rằm tháng 7, khoảng ngày 11-12 thì người ta thường tháo ruộng và mang cá về để ngâm cho sạch sẽ. Đến ngày 13-14, các gia đình bắt đầu làm bánh.

Phần nhân cá chép được tẩm ướp gia vị, đặc biệt không thể thiếu lá gừng với mục đích giảm bớt mùi tanh của cá. (Nguồn: @huyenbunn22).

... Món bánh chưng nhân cá chép - nghe tưởng đùa nhưng thật sự tồn tại. (Nguồn: @huyenbunn22)

Cũng theo bà con có kinh nghiệm, cá chép thả được thả ở ruộng mới ngon và không có mùi tanh khi gói bánh chưng. Cá chép dùng để làm nhân bánh chỉ bằng 2 ngón tay, sau khi luộc lên, cá sẽ nhừ và mùi vị rất là thơm. Tương tự như bánh chưng truyền thống, chỉ khác phần nhân là cá chép đồng được tẩm ướp gia vị và lá gừng cho bớt mùi tanh.

Loại bánh chưng này gói theo kiểu hình tròn, thuôn dài chứ không phải hình vuông như thường thấy. Thông thường, một nồi bánh luộc từ 6-8 tiếng, khi ướp cá và đưa cá vào làm nhân, như hầm cá rồi.

Bánh chưng nhân cá chép sau khi chín được miêu tả là cá mềm và thơm chứ không hề tanh như mọi người tưởng tượng (Nguồn: @huyenbunn22).

Bên dưới phần bình luận, rất nhiều người tỏ ra ngạc nhiên vì chưa từng thấy ở đâu có món bánh chưng nhân cá chép như vậy. Một số người lo ngại rằng hương vị của nó sẽ hơi khóc ăn. Tuy nhiên, những người dân nơi đây cũng đã chia sẻ rằng, nhân cá nhưng không hề bị tanh, thịt cá mềm và còn thơm thơm mùi gừng nữa.

Món bánh chưng nhân cá chép này của dân tộc Tày chỉ có vào dịp rằm tháng 7. Nếu có cơ hội đi du lịch ở Tuyên Quang hay Bắc Kạn vào đúng dịp này, du khách sẽ có cơ hội được thưởng thức mốn bánh chưng nhân cá chép đồng độc đáo này.

Tác giả: H.Giang (theo baophunuthudo, saostar)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn