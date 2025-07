Đà Nẵng: Xôn xao nghi vấn phát hiện dòi lúc nhúc trong hamburger mua tại cửa hàng bánh mì

Đoạn clip dài 26 giây cho thấy ổ bánh mì hamburger đã ăn một phần thì người dùng phát hiện nhiều dòi bò lúc nhúc quanh lát cà chua. Giọng nữ trong clip bình luận: "Này trong cà chua hay thịt gì đó chứ không phải bánh mì cũ. Vậy là chị ăn dòi rồi đó."

Người quay clip cho biết ổ hamburger được mua tại cửa hàng bánh mì B.H trên đường Nguyễn Văn Thoại, phường An Hải, TP Đà Nẵng vào sáng 16-7.

Clip phát hiện dòi trong hamburger lan truyền trên mạng xã hội Facebook

Khu vực chế biến bánh mì hamburger tại cửa hàng B.H. Ảnh chụp sáng 16-7

Ngay trong sáng cùng ngày, lực lượng chức năng phường An Hải đã có mặt tại cửa hàng để kiểm tra.

Một cán bộ phường cho biết, trước mắt, phường kiểm tra các loại giấy tờ như giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, sau đó kiểm tra khu vực chế biến, bảo quản, nơi lưu mẫu…

Nữ cán bộ này cũng cho hay cơ sở này mới được cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm hồi tháng 4.

Lực lượng chức năng phường An Hải làm việc tại cửa hàng B.H sáng 16-7

Trao đổi với Báo Người Lao Động, đại diện chuỗi cửa hàng B.H xác nhận có tiếp nhận phản ánh của khách hàng và đang rà soát lại toàn bộ quy trình chế biến, đồng thời trích xuất camera để làm rõ.

Người này khẳng định, nguyên liệu tại cửa hàng được nhập mới vào mỗi sáng và không sử dụng thực phẩm tồn đọng.

Tác giả: B.Vân

Nguồn tin: Báo Người lao động