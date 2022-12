Đã bắt được kẻ buôn ma tuý có súng sau hơn 30 tiếng vây ráp ở Sơn La

Thông tin từ Công an huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, lúc 20h tối nay (24/12), tại khu vực bản Bó Tảư, xã Chiềng Ly, huyện Thuận Châu, lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng Nguyễn Văn Long, sinh năm 1977, thường trú tại TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Đối tượng bị bắt về công an huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La (Ảnh: Công an huyện Thuận Châu)



Trước đó, vào lúc hơn 14h chiều ngày 23/12, trên Quốc lộ 6A, thuộc địa bàn xã Phổng Lăng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, tổ công tác của Công an Thuận Châu trong quá trình làm nhiệm vụ, ra hiệu lệnh cho người điều khiển xe ô tô 4 chỗ màu đen, mang biển kiểm soát 30H - 112.09 đang lưu thông hướng từ Điện Biên xuống Sơn La dừng xe để kiểm tra.

Khi đang chuẩn bị dừng lại, đối tượng bất ngờ lao xe chạy tiếp, tông vào phần đuôi xe CGST rồi lao xuống rãnh ven đường.

Đối tượng đã ra khỏi xe và bỏ chạy, dùng súng chống trả các lực lượng chức năng và cướp 1 chiếc xe máy để trốn chạy, nhưng sau đó đã để lại xe ở khu vực đường đi lên Phòng giáo dục huyện Thuận Châu, theo hướng lên khu vực đồi núi sau trung tâm thị trấn và lẩn trốn.

Lực lượng chức năng đã huy động 300 cán bộ, chiến sĩ, phong toả mọi đường ngang, lối mở truy bắt đối tượng./.

Tác giả: Lê Hạnh

Nguồn tin: Báo VOV