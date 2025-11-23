Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro bị bắt giữ

Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro (giữa) tại tòa nhà Quốc hội ở Brasilia, Brazil, ngày 18/2/2025. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Thẩm phán Alexandre de Moraes cho biết, ông Bolsonaro đã tìm cách vô hiệu hóa vòng chân điện tử bằng mỏ hàn để bỏ trốn, trong bối cảnh con trai cả Flavio Bolsonaro kêu gọi người ủng hộ tụ tập trước nơi ông cư trú, tạo “môi trường hỗn loạn” thuận lợi cho việc trốn chạy. Video do tòa công bố cho thấy thiết bị theo dõi bị cháy xém, dù vẫn còn gắn trên chân cựu tổng thống.

Ông Bolsonaro bị quản thúc tại một khu chung cư cao cấp ở thủ đô Brasilia từ tháng 8. Thẩm phán Moraes cũng nhấn mạnh vị trí nhà ông gần Đại sứ quán Mỹ, làm tăng nguy cơ xin tị nạn chính trị.

Sau khi bị bắt, ông Bolsonaro được đưa tới cơ sở của cảnh sát liên bang để khám y tế trước khi chuyển tới nơi giam giữ. Một đoạn video do nguồn tin chia sẻ cho thấy phòng tạm giam có tivi, điều hòa và tủ lạnh mini. Bên ngoài trụ sở cảnh sát, người phản đối đã mở rượu ăn mừng, trong khi người ủng hộ cáo buộc ông bị “đàn áp chính trị”.

...

Luật sư của ông Bolsonaro tuyên bố sẽ kháng cáo, cho rằng vụ bắt giữ “đe dọa sức khỏe” cựu tổng thống - người vẫn phải điều trị hậu quả từ vết đâm năm 2018.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay ông không nắm rõ thông tin về vụ bắt giữ, coi đây là điều đáng tiếc.

Ông Bolsonaro bị kết tội âm mưu đảo chính, âm mưu xóa bỏ chế độ pháp quyền dân chủ bằng bạo lực và là thành viên của một tổ chức tội phạm có vũ trang. Các rắc rối pháp lý liên quan đến ông Bolsonaro đang khiến phe bảo thủ Brazil thiếu nhân vật chủ chốt trước cuộc bầu cử tổng thống 2026.

Tác giả: Linh Tô

Nguồn tin: Báo Tin tức