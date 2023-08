Cựu bí thư và chủ tịch xã bị bắt vì bán 56 lô đất trái quy định

Các đối tượng bị khởi tố về tội Lạm quyền trong thi hành công vụ. (Ảnh: BCAND)



Ngày 18/8, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) đã khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can là cựu cán bộ UBND xã Mỹ Thành để điều tra về tội Lạm quyền trong thi hành công vụ.

4 người bị khởi tố gồm: Nguyễn Văn Năm (SN 1959, cựu Bí thư Đảng ủy xã), Nguyễn Văn Định (SN 1956, cựu Chủ tịch UBND xã), Nguyễn Văn Thạch (SN 1960, cựu kế toán trưởng) và Nguyễn Vĩnh Chinh (cựu cán bộ địa chính). Cả 4 người này đã về hưu.

Theo điều tra, trong giai đoạn từ năm 2004 - 2015, trong quá trình công tác, “bộ tứ” nói trên đã bán 56 lô đất các loại trên địa bàn xã, tổng diện tích hơn 4.300m2.

Trong đó, Nguyễn Văn Năm được xác định là đã chỉ đạo Nguyễn Văn Định và các cán bộ khác thực hiện việc bán đất.

...

Nhóm người này đã thu lợi bất chính hơn 1,2 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 111 triệu đồng.

Theo khai nhận của các bị can, số tiền bán đất được nhập vào ngân sách của xã và hạch toán vào nguồn nhân dân tự nguyện đóng góp nộp vào kho bạc.

Số tiền sau đó được rút sử dụng vào việc xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng nông thôn mới cho địa phương.

Vào thời kỳ này, Mỹ Thành là xã điểm trong xây dựng nông thôn mới của huyện Yên Thành, về đích nông thôn mới vào năm 2018.

Công an huyện Yên Thành đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Tác giả: Phạm Tâm

Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời đại