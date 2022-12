'Cửa ngõ' phía Nam Hà Tĩnh với những con số ấn tượng

Cảng nước sâu Sơn Dương và nhà máy luyện thép Formosa Hà Tĩnh (Khu kinh tế Vũng Áng).



Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Kỳ Anh tổ chức hội nghị nghe, cho ý kiến về báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2022, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.

Theo đó, từ đầu năm đến nay, thị xã Kỳ Anh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Thị ủy, HĐND thị xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Kết quả đem lại là những con số ấn tượng với 9/14 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch.

Cụ thể 9 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, bao gồm: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất không có yếu tố nước ngoài đạt 8,70% (kế hoạch - viết tắt là KH - 5,61%); tổng sản lượng lương thực đạt 7.596 tấn (KH 7.526 tấn) bằng 100,93%.

Thu ngân sách đến ngày 20/11/2022 đạt 388,946 tỷ đồng, bằng 152% dự toán tỉnh giao; dự kiến đến hết 31/12/2022 đạt 400 tỷ, bằng 101 % KH thị xã giao. Dự kiến có thêm 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 16 vườn mẫu đạt chuẩn.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 76,89% (KH 74%), tạo việc làm 2.765 người (KH 2.000 người). Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 89% (KH 88%), có thêm 3 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, 1 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.

Tỷ lệ hộ nghèo đạt 3,07% (KH 3,2%), tỷ lệ hộ cận nghèo 4,7% (KH 4,8%); tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng chiều cao đạt 17,8% (KH 17,8%), tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy sinh dưỡng cân nặng 9,5% (KH 9,5%); 100% đơn vị đạt cơ sở vững mạnh toàn diện.

Ngoài ra có 2 chỉ tiêu dự kiến đạt gồm hoàn thành 16 tuyến đường văn minh đô thị, 30 tiêu chí phường đạt chuẩn đô thị văn minh và tỷ lệ BHYT toàn dân đạt trên 91%.

Hiện nay, thi xã Kỳ Anh đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban, ngành, địa phương tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, rà soát khung “đường găng”, nhiệm vụ nỗ lực hoàn thành khối lượng chỉ tiêu đặt ra.

Hội nghị của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Kỳ Anh cũng xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu năm 2023.

Trên cơ sở phân tích những hạn chế và nguyên nhân khách quan, chủ quan, thị xã Kỳ Anh xác định các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023, trong đó, trọng tâm là thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế xã hội trong từng ngành, lĩnh vực, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và các dịch bệnh mới phát sinh.

Giữ vững ổn định sản xuất nông nghiệp; tiếp tục tập trung cao chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án lớn, trọng điểm; phát triển công nghiệp gắn kết chặt chẽ với bảo vệ môi trường, thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ.

Phục hồi và phát huy tiềm năng phát triển khu vực du lịch, dịch vụ. Tăng cường các hoạt động xúc tiến, kêu gọi đầu tư. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Quan tâm phát triển văn hoá, xã hội; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; giữ vững ổn định tình hình chính trị trên địa bàn.

