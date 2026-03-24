Công bố top 10 điểm cao nhất kỳ thi đánh giá tư duy

Hà Nội có ba thí sinh lọt vào top 10 điểm thi cao nhất kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách Khoa Hà Nội



Sáng 24/3, ĐH Bách khoa Hà Nội đã công bố Top 10 điểm thi đánh giá tư duy TSA đợt 2 gồm các thí sinh đến từ các trường THPT sau:



Điểm cao nhất của đợt 2 năm 2026 là 98.98/100. Đây cũng là điểm số TSA cao nhất từ khi Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức đến giờ, phá kỷ lục thủ khoa hiện tại đang có điểm TSA là 98.61 điểm. Thủ khoa của của đợt 2 năm nay đến từ Trường THPT Vĩnh Bảo, Hải Phòng.

Có 2 thí sinh đạt trên 90 điểm; 55 thí sinh đạt trên 80 điểm; 710 thí sinh đạt trên 70 điểm. Điểm trung bình của đợt 2 năm 2026 là 55.44/100.

Đáng chú ý, 3 học sinh của các trường học Hà Nội có điểm số lọt top 10 kỳ thi đánh giá tư duy TSA là học sinh các trường: THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, THPT Hoài Đức A và THPT Chương Mỹ A. Đáng lưu ý, tại kỳ thi năm trước, Trường THPT Chương Mỹ A có thí sinh Thủ khoa của kỳ thi này.

Kỳ thi TSA đợt 2 năm 2026 được Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức trong 3 kíp thi vào ngày 14 và 15-3-2026, với hơn 20.000 thí sinh đăng ký dự thi. Kỳ thi được tổ chức cùng thời gian tại 28 điểm thi, trong đó 15 điểm thi tại khu vực Hà Nội và 13 điểm thi ở các địa phương gồm: Hưng Yên (2 điểm thi), Hải Phòng (2 điểm thi), Quảng Ninh, Thái Nguyên, Lào Cai, Ninh Bình (2 điểm thi), Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đà Nẵng. Đợt thi đã diễn ra thành công tốt đẹp với tỷ lệ thí sinh dự thi đạt trên 98%. Công tác chấm thi đã được triển khai khẩn trương ngay sau đó.

Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ cấp Giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh dạng ký số điện tử và được gửi trực tiếp vào tài khoản đăng ký dự thi của thí sinh trên hệ thống. Thí sinh có thể sử dụng Giấy chứng nhận điện tử này để làm hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học. Nếu thí sinh muốn nhận Giấy chứng nhận bản in giấy thì phải đăng ký trên Hệ thống.

Tác giả: Duy Anh

Nguồn tin: anninhthudo.vn

