Công an tỉnh Hà Tĩnh vận hành hiệu quả 4 nhiệm vụ theo bộ máy mới

Từ ngày 1/3, có 4 nhiệm vụ, thủ tục liên quan đến phục vụ người dân gồm: Cấp phiếu lý lịch tư pháp; sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và sau cai nghiện; quản lý nhà nước về an toàn, an ninh thông tin mạng chính thức được chuyển từ các sở, ngành liên quan sang cho lực lượng Công an đảm nhiệm.

Tiếp nhận bàn giao các điều kiện thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước và an ninh mạng.



Với tinh thần “vừa chạy, vừa xếp hàng”, thời gian qua, Công an Hà Tĩnh vừa tiến hành tinh gọn tổ chức bộ máy, vừa phối hợp nhịp nhàng với các sở, ngành liên quan trong bàn giao, tiếp nhận nhiệm vụ mới. Ngay khi có chủ trương chuyển giao 4 nhiệm vụ từ các sở, ngành, các lực lượng thuộc Công an tỉnh đã chủ động phối hợp rà soát hồ sơ, tài liệu, trang thiết bị, kinh phí, nhân sự, chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, cán bộ bảo đảm thực hiện hiệu quả cao hơn trước.

Tiếp nhận, bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về cai nghiện.



Theo ghi nhận của phóng viên những ngày qua, tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Công an tỉnh Hà Tĩnh luôn tấp nập người dân đến giải quyết các thủ tục liên quan đến cấp phiếu lý lịch tư pháp và giấy phép lái xe. Để góp phần đảm bảo nhu cầu của người dân được thực hiện nhanh gọn, Công an Hà Tĩnh đã chủ động bố trí cán bộ, chiến sĩ tận tình hướng dẫn, hỗ trợ người dân hoàn thiện hồ sơ một cách thuận lợi. Nhờ đó, mọi hoạt động liên quan tới cấp Phiếu lý lịch tư pháp và giấy phép lái xe được diễn ra nhanh chóng và hiệu quả.



Anh Trần Công Liêm (xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên) đến làm thủ tục xin cấp phiếu lý lịch tư pháp. Anh chia sẻ: "Tôi được các cán bộ Công an hướng dẫn rất tận tình; thủ tục nhanh chóng và tiện lợi". Cũng làm thủ tục tương tự để cấp đổi giấy phép lái xe đến hạn, anh Nguyễn Tiến Hùng bày tỏ hài lòng “Thủ tục nhanh, không phải đợi lâu, cán bộ hướng dẫn nhiệt tình nên tôi không mất nhiều thời gian để đổi GPLX từ hạng B2 lên C1”.

... Cán bộ Công an Hà Tĩnh hướng dẫn người dân làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến.



Việc thực hiện dịch vụ công cấp Phiếu lý lịch tư pháp và cấp giấy phép lái xe được lực lượng Công an Hà Tĩnh triển khai thực hiện qua 2 hình thức tiếp nhận trực tiếp và trực tuyến qua app VNeID, qua cổng dịch vụ công hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành công tỉnh. Trong quá trình thực hiện, cán bộ chiến sỹ Công an Hà Tĩnh khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và hướng dẫn người dân làm thủ tục qua cổng dịch vụ công. Với hình thức này, người dân ở đâu thì vẫn theo dõi được tiến độ xử lý cũng như kết quả quá trình xử lý hồ sơ, rút ngắn được thời gian, thủ tục, hạn chế quá trình đi lại, chi phí, góp phần phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân tốt hơn.

Tiếp nhận, cấp giấy phép lái xe cho người dân.



Do phối hợp chặt chẽ trong tiếp nhận bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn, an ninh thông tin mạng từ Sở Thông tin và truyền thông, đồng thời chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật nên ngay từ ngày 1/3, cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện nhiệm vụ, không để ngắt quãng, gián đoạn công việc.

“Để vận hành bộ máy mới theo hướng hiệu lực, hiệu quả thời gian tới lãnh đạo Công an tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, trong quá trình vận hành có những trao đổi, nghiên cứu để bổ sung sát đúng với thực tiễn, thực hiện nhiệm vụ được giao một cách khoa học, hiệu quả, liên tục, không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của người dân và doanh nghiệp. Đồng thời ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân”, Thượng tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh thêm.

Chức năng, nhiệm vụ tăng đồng nghĩa với khối lượng, áp lực công việc tăng. Để vận hành liền mạch, đúng quy định, quy trình nghiệp vụ và hiệu lực, hiệu quả, cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đã nỗ lực, trách nhiệm ngay ngày đầu tiếp nhận nhiệm vụ mới, phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ nhân dân.



