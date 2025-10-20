Công an Hà Tĩnh triệu tập cha dượng nghi b.ạo h.ành bé gái

Tối 19.10, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Cổ Đạm đã triệu tập ông Nguyễn Văn Nam (trú tại xã Cổ Đạm) để phục vụ công tác điều tra về nghi vấn bạo hành con riêng của vợ là bé H.T.H.L. (học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Cổ Đạm).

Trước đó, chiều cùng ngày, mạng xã hội lan phẫn nộ, lan truyền hình ảnh bé L. với nhiều vết thương trên người và đầu, nghi bị cha dượng đánh đập.

Hình ảnh bé gái với nhiều vết thương trên cơ thể

Bà Nguyễn Thị Hồng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cổ Đạm cho biết, khoảng 8h sáng 19.10, bà nhận được tin bé L. bị thương, đang điều trị tại Trạm Y tế xã.

“Khi tôi đến, cháu L. bị thương ở đầu, rất mệt và nói ít. Cháu nói bị bố dượng đánh. Vì trạm y tế không đủ điều kiện chụp chiếu nên các thầy cô đưa cháu ra bệnh viện ở Nghệ An để khám. Khi đưa đi, cháu không thể tự đi được, công an phải bế cháu lên xe”, bà Hồng kể lại.

Bà Hồng cho biết thêm, theo lời kể của bé L., tối 18.10, cháu bị người cha dượng Nguyễn Văn Nam đánh trong phòng và không thể chạy vì cửa bị khóa. Sáng hôm sau, cháu mở cửa sổ cầu cứu hàng xóm, được người dân cùng thôn trưởng đưa đến trạm y tế.

...

Nữ hiệu trưởng cho biết thêm, trước đó vào tháng 5.2024, bé L. từng bị ông Nam đánh. Nhà trường đã báo chính quyền địa phương. Sau đó, công an đã làm việc với cha mẹ cháu và yêu cầu ký cam kết không tái phạm.

Thông tin từ phía nhà trường, bé L. đã từng bị cha dượng bạo hành

Đại diện chính quyền địa phương cho hay, bé L. là con riêng của chị Bàn Thị Bình (quê Sơn La). Sau khi kết hôn với ông Nam, có thêm hai con chung. Thời điểm xảy ra sự việc, mẹ cháu L. đang về quê ở Sơn La chăm bố ốm, chỉ có cháu ở nhà với cha dượng.

Vào cuộc xác minh, ban đầu cơ quan chức năng xác định, có việc bé L. bị cha dượng bạo hành.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Ngân Hà

Nguồn tin: baovanhoa.vn