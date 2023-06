Công an Hà Tĩnh chia sẻ đau thương với gia đình các liệt sĩ hy sinh tại Đắk Lắk

Các liệt sĩ gồm: Hoàng Trung, Thiếu tá CAND, cán bộ Công an xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk (nguyên quán phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An); liệt sĩ Trần Quốc Thắng, Thiếu tá CAND, cán bộ Công an xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk (nguyên quán xã Thạch Bình, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh); liệt sĩ Hà Tuấn Anh, Đại uý CAND, cán bộ Công an xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk (nguyên quán xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá); liệt sĩ Nguyễn Đăng Nhân, Đại uý CAND, cán bộ Công an xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk (nguyên quán xã Tân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An).

Đoàn Công an tỉnh Hà Tĩnh thăm hỏi, chia buồn với gia đình liệt sĩ Hoàng Trung.



Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk (nguyên quán xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) và liệt sĩ Nguyễn Văn Dũng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk (nguyên quán xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An).

Đến thắp nén hương tưởng nhớ, thăm hỏi tại gia đình, thân nhân 6 liệt sĩ, Đại tá Nguyễn Hồng Phong và các đồng chí trong đoàn đã chia sẻ với những mất mát to lớn của gia đình, thân nhân và mong muốn các thân nhân của các liệt sĩ cố gắng vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống.

Đoàn Công an tỉnh Hà Tĩnh thăm hỏi cán bộ Công an Đắk Lắk bị thương trong khi làm nhiệm vụ.



Cũng trong sáng nay, Đoàn cũng đã đến thăm hỏi, động viên Thượng uý Đàm Đình Bốp (SN 1993, Phó trưởng Công an xã Ea Tur, huyện Cư Kuin) và Đại uý Lê Kiên Cường (SN 1998, cán bộ Công an xã Ea Tur) đang điều trị tại bệnh viện. Thay mặt đoàn, Đại tá Nguyễn Hồng Phong chúc các đồng chí Công an xã ổn định sức khỏe, tiếp tục sự nghiệp giữ gìn ANTT, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.



Tác giả: Ngọc Diệp

Nguồn tin: cand.com.vn