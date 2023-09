Công an Hà Nội tạm giữ CEO Bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Thuý

CEO Công ty BĐS Nhật Nam Vũ Thị Thuý



Sáng 7/9, một nguồn tin xác nhận với Báo Công Thương, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tạm giữ khẩn cấp bà Vũ Thị Thuý, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư thương mại Bất động sản Nhật Nam.

Bà Thuý bị tạm giữ vào ngày 31/8/2023, do có hành vi “đưa ra thông tin sai sự thật về Công ty Bất động sản Nhật Nam có nhiều bất động sản, dự án đầu tư, có lợi nhuận cao để huy động vốn của nhiều cá nhân, rồi sử dụng một phần tiền này để trả lãi cho các cá nhân trên, sau đó chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn”.

...

Trước đó, Công ty Bất động sản Nhật Nam thành lập nhiều chi nhánh và các văn phòng giao dịch bất động sản tại các tỉnh, thành phố trên cả nước, lôi kéo nhiều nhà đầu tư tham gia góp vốn với cam kết trả lợi nhuận hàng ngày với tỷ suất lợi nhuận cao (từ 5 - 7%/tháng, tương đương 60 - 84%/năm, kèm theo nhiều ưu đãi bất động sản).

Hoạt động này được nhiều cơ quan, trong đó có Cục An ninh Kinh tế, Bộ Công an cảnh báo tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư, nguy cơ phức tạp về an ninh kinh tế, an ninh trật tự.

Tác giả: Phong Vân

Nguồn tin: Báo Công Thương