Công an Gia Lai đã bắt được nhóm c.ư.ớ.p ngân hàng, sáng 6-2 tổ chức họp báo

Đêm 5-2, nguồn tin phóng viên Báo Người Lao Động cho biết các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ 2 tên cướp Ngân hàng MCP Vietcombank - Phòng Giao dịch Trà Bá xảy ra hôm 19-1.

Theo đó, vào chiều cùng ngày, Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ đối tượng tên Â. có biểu hiện sử dụng chất ma túy khi đang ở phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi. Qua đấu tranh, Â. đã khai nhận cùng một đối tượng khác tên T. là hung thủ gây ra vụ cướp ngân hàng.

Hai đối tượng gây ra vụ cướp ngân hàng đã bị cơ quan công an bắt giữ

Từ lời khai của Â, cơ quan công an đã nhanh chóng khoanh vùng, bắt giữ đối tượng T.

Chiều cùng ngày, cả hai đối tượng đã được di lý về Công an tỉnh Gia Lai để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Được biết, đối tượng T. là người có liên quan trực tiếp đến vụ việc hai nhóm đối tượng dùng dao và súng hỗn chiến làm hai người chết, hai người bị thương nặng xảy ra tại TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum (cũ) vào tháng 8-2018. Sau đó đối tượng này trốn lệnh truy nã nhiều năm nay.

Sau nhiều ngày lẩn trốn, 2 đối tượng cướp ngân hàng tại Gia Lai đã bị bắt giữ



Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 16 giờ chiều 19-1, hai đối tượng đã xông vào Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Phòng giao dịch Trà Bá dùng vật dụng giống súng ngắn, khống chế nhân viên, khách hàng cướp 1,8 tỉ đồng rồi tẩu thoát.

Công an tỉnh Gia Lai đã xác định các đối tượng gây ra vụ việc có đặc điểm mặc trang phục, đội mũ bảo hiểm mang thương hiệu Grab; sử dụng xe máy Exciter màu vàng đen, biển số 77G1-313.12; mang theo balo màu xanh và sử dụng vật giống súng ngắn để thực hiện hành vi phạm tội.

Trong 2 người đàn ông này, một đối tượng khoảng 30 tuổi, cao chừng 1,68 m, nói giọng miền Trung. Người còn lại khoảng 40 tuổi, cao chừng 1,64 m, nói giọng Bắc pha miền Nam.

Tác giả: Hoàng Thanh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động