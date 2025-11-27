Tuyên án tử hình bị cáo dùng xyanua đầu độc 4 người thân trong gia đình

Bị cáo Bích bật khóc khi nghe mức án - Ảnh: HÀ MI

4 lần bỏ xyanua đầu độc người thân

Sau một buổi xét xử, hội đồng xét xử sơ thẩm đã tuyên án bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích đầu độc 4 người thân của mình bằng xyanua.

Tòa tuyên án Bích tử hình về hành vi giết người.

Tuyên 15 năm tù về tội tàng trữ.

Tổng hợp hình phạt chung tử hình.

Hội đồng xét xử cho hay qua xét hỏi tại tòa, cho thấy lời khai bị cáo, bị hại, người làm chứng, vật chứng có đủ cơ sở khẳng định hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.

Hành vi phạm tội vào các tình tiết tăng nặng, man rợ, lạnh lùng, vô nhân đạo; giết người dưới 16 tuổi... Không còn khả năng giáo dục.

"Hành vi của bị cáo Bích xét thấy tàn độc, rất nguy hiểm cho xã hội nên cần cách ly vĩnh viễn khỏi xã hội", chủ tọa phiên tòa đánh giá.

Theo hội đồng xét xử, Bích đã lên mạng xem chất xyanua, mua về 1kg rồi lần lượt dùng xyanua giết chồng và 3 cháu ruột.

Bị cáo đã 4 lần bỏ chất độc xyanua để đầu độc 4 người thân. Hậu quả, ông Nguyễn Thoại Thanh Thế (chồng Bích), cháu N.K.D. (8 tuổi, con của em gái), cháu N.H.N. (13 tuổi, con của anh trai) đều tử vong.

Ông Thế bị Bích tráo thuốc đang uống thay bằng xyanua (Bích trút thuốc thật trong viên con nhộng và đổ xyanua vào). Cháu D. và cháu N. bị Bích pha xyanua vào nước uống.

Tháng 6-2024, Bích tiếp tục đầu độc cháu N.H.B.T. (19 tuổi, con chị dâu). Bích mua thuốc hình viên con nhộng về, sau đó trút thuốc trong con nhộng ra và đổ xyanua vào, cho cháu T. uống. Tuy nhiên, cháu T. được cứu sống và không chết là ngoài ý muốn.

Giết những đứa cháu một cách tàn độc

Trong phần xét hỏi, chủ tọa phiên tòa hỏi bị cáo Bích nghĩ sao giết người thân, giết chồng, giết cháu của mình? Bị cáo Bích nói rằng "bị cáo ăn năn hối lỗi vì không kiểm soát được bản thân".

Chủ tọa hỏi tiếp: "Bị cáo nghĩ sao con mình lớn lên nghĩ về người mẹ giết cha mình và cả những đứa cháu ruột? Chồng của bị cáo có thể mâu thuẫn nhưng những đứa cháu là máu mủ, không có liên quan gì mà bị cáo vẫn giết một cách tàn độc. Bị cáo nghĩ gì khi con gái bị cáo 10 tuổi và mẹ già sẽ rất đau khổ vì có đứa con gái như bị cáo?".

"Bị cáo thực sự hối hận và không biết cách nào chuộc tội nên xin lỗi, tha thứ", Bích nói.

Hội đồng xét xử hỏi tiếp: "Hành vi của bị cáo có thấy là bất nhân, bất trung, bất nghĩa, dã man và tàn độc không?".

Bị cáo Bích nói: "Dạ có".

Tác giả: HÀ MI

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ