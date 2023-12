Mâu thuẫn gia đình, vợ đâm chồng tử vong

Sáng ngày 18/12, theo thông tin từ lãnh đạo UBND thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa), cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ án người chồng tử vong tại nhà riêng sau mâu thuẫn, xô xát với người vợ.

Thông tin ban đầu được biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 10h sáng nay (17/12) tại khu phố Tân Đồng, thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc. Nạn nhân được xác định là anh N.V.C (SN 1970), trú tại thị trấn Hậu Lộc, nghi phạm liên quan đến vụ án mạng là T.T.H (SN 1986), vợ của nạn nhân.

Theo nội dung vụ việc, xuất phát từ mâu thuẫn, người vợ là T.T.H (SN 1986) đã dùng hung khí đâm vào người chồng là anh N.V.C (SN 1970), khiến người chồng tử vong tại chỗ. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra, xử lý vụ việc.

Chiều cùng ngày, thi thể người chồng đã được bàn giao cho gia đình an táng theo phong tục địa phương. Cơ quan công an đã bắt giữ người vợ để điều tra vụ việc. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng Công an tỉnh Thanh Hoá tiến hành điều tra, làm rõ.

