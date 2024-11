"Cô tiên từ thiện" Nguyễn Đỗ Trúc Phương vừa bị bắt là ai?

Ngày 14-11, Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Đỗ Trúc Phương (KOL, 30 tuổi) để điều tra về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đây là kết quả của quá trình mở rộng điều tra chuyên án vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường hàng không từ Pháp về Việt Nam (chuyên án VN10).

Trước khi bị bắt giữ vì liên quan đến ma tuý, Nguyễn Đỗ Trúc Phương được cộng đồng mạng ví là "cô tiên" vì ngoại hình xinh đẹp và thường làm việc thiện nguyện. Trên trang cá nhân của mình, Trúc Phương thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc đi giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn và kêu gọi từ thiện.

Tuy nhiên, hiện tại, trang Facebook cá nhân của cô này đã tạm khóa.

Hình ảnh Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định, lệnh đối với Nguyễn Đỗ Trúc Phương. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, sau nhiều năm du học tại nước ngoài, Nguyễn Đỗ Trúc Phương (27 tuổi) đã trở về Việt Nam và làm quản lý khách sạn của gia đình. Cũng từ thời điểm này, Trúc Phương bắt đầu chia sẻ nhiều hình ảnh, video liên quan đến công việc làm thiện nguyện và nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Nguyễn Đỗ Trúc Phương trước đó – nguồn Facebook

Hiện Công an TPHCM chưa thông tin chi tiết về vụ án có liên quan đến bị can Nguyễn Đỗ Trúc Phương, tuy nhiên, thông tin cô này bị bắt giữ đã khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Trúc Phương trong những clip, hình ảnh thiện nguyện trước đó.

Mới đây, Công an TPHCM cũng xác nhận đã khởi tố, bắt tạm giam đối với ca sĩ Chi Dân - tên thật là Nguyễn Trung Hiếu, 35 tuổi; người mẫu, diễn viên Andrea Aybar - tên Việt là Nguyễn Thị An hay còn gọi là An Tây, 29 tuổi, quốc tịch Tây Ban Nha vì có liên quan đến ma tuý.

Cơ quan CSĐT thuộc Công an TP.HCM đã và đang truy xét để xử lý triệt để các đối tượng mua để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có cả người mẫu, diễn viên, ca sĩ và những người có ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội.

