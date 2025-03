CLIP: Nữ y sĩ bị 3 người đàn ông vây đánh tới tấp

Đến ngày 4-3, y sĩ Lương Thị Thúy Tuyết (SN 1972; trú xã Kon Thụp, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Quân y 211 với các thương tích ở vùng mặt.

Bà Lương Thị Thúy Tuyết bị nhóm đàn ông hành hung tới tấp ngay tại Trạm Y tế xã Kon Thụp. Sự việc được camera trạm y tế ghi lại, sau đó được phát tán trên mạng xã hội, thu hút hàng ngàn lượt xem và bình luận.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bà Lương Thị Thúy Tuyết cho biết vụ việc xảy ra chiếu 11-2. Thời điểm đó, bà Tuyết không có lịch trực, đang ở nhà thì được Bí thư Đảng ủy xã Kon Thụp gọi điện thoại tới ngay trạm y tế xã để cấp cứu bệnh nhân.

Một phần sự việc y sĩ Lương Thị Thúy Tuyết bị hành hung được camera tại Trạm Y tế xã Kon Thụp ghi lại

Khi đến nơi, bà Tuyết thấy 3 người đang ở phòng khám. Trong đó, 1 người bị thương ở đầu, 1 người bị thương ở tay, 1 người không rõ thương tích. Thấy bác sĩ trực đang sơ cứu cho bệnh nhân bị thương ở đầu, bà Tuyết đến phụ đưa dụng cụ, băng gạc y tế.

Lúc này, bệnh nhân không hợp tác, không chịu nằm trên bàn tiểu phẫu mà bật dậy, nhảy xuống đất. Cùng với đó, bệnh nhân liên tục chửi bới bác sĩ với lời lẽ thô thục. Theo bà Tuyết, thấy bệnh nhân chửi bới, bà nói: "Tại sao bác sĩ cứu người mà chửi người ta là chó với mèo?".

Ngay lập tức, người này lao vào hành hung bà Tuyết. Hai người đi cùng cũng lao vào vây đánh. Các đối tượng tấn công bà Tuyết từ cửa phòng khám ra tới khu vực nhà để xe. "Lúc đó tôi chỉ biết gọi bác sĩ cứu và nhờ điện thoại báo công an" - bà Tuyết kể lại.

Y sĩ Lương Thị Thúy Tuyết bị hành hung gặp nhiều thương tích



Khi các đối tượng rời đi, bà Tuyết vào phòng trực chốt cửa lại, gọi điện báo Bí thư Đảng ủy xã Kon Thụp và cho chồng. Không lâu sau, lực lượng Công an xã Kon Thụp tới hiện trường làm rõ vụ việc.

Bà Tuyết được đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai điều trị và được các bác sĩ chẩn đoán bị đa chấn thương. Sau một tuần điều trị, bà Tuyết được cho ra viện.

Đến ngày 28-2, thấy đầu ngày càng đau, bà Tuyết đến Trung tâm Y tế TP Pleiku thăm khám và được chẩn đoán "gãy xương cầu", được chuyển tới Bệnh viện Quân y 211 tiếp tục điều trị.

"Tôi bị đánh phải nằm viện. Trong khi đó, sự việc đã qua nửa tháng nhưng các đối tượng đánh tôi vẫn nhởn nhơ, không thăm hỏi, xin lỗi. Tôi cũng chưa nhận được sự liên hệ từ các cấp chính quyền" - bà Tuyết bức xúc.

Tác giả: Hoàng Thanh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động