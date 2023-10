Clip: Ngồi trên nóc ô tô đang chạy, cặp đôi thản nhiên hôn nhau say đắm

Your browser does not support the video tag.

Sự việc được ghi lại trên đường cao tốc PV Narasimha Rao ở Hyderabad, bang Telangana, Ấn Độ. Cặp đôi được nhìn thấy đang thể hiện tình cảm với nhau khi phương tiện của họ đang chạy trên đường. Người đàn ông sau đó còn giơ tay lên để tận hưởng niềm vui.

Đoạn clip sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã nhận về nhiều sự quan tâm, chú ý. Đa số ý kiến đều lên tiếng chỉ trích hành động của cặp đôi. Nhiều người dùng mạng cũng kêu gọi cảnh sát có hành động thích đáng đối với hành vi nguy hiểm này.

Một người xem viết: "Tôi hy vọng Cảnh sát thành phố Hyderabad sẽ giải quyết hành vi lái xe liều lĩnh này và sự bất tiện mà nó đã gây ra cho công chúng".

Những người khác cũng đồng tình với quan điểm này, trong đó một người dùng bình luận: "Những người có hành động ngu ngốc này cần phải chịu trách nhiệm".

Một người khác nói thêm: "Tôi thường thích thể hiện tình cảm nơi công cộng, nhưng điều này thật ngu ngốc! Việc phanh gấp đột ngột có thể khiến tính mạng của họ và những người xung quanh gặp nguy hiểm".

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn