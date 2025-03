Cảnh sát đột kích sới bạc núp bóng quán karaoke, bắt 28 "con bạc"

Ngày 5-3, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, khoảng 1 giờ ngày 4-3, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt xóa sới bạc có quy mô lớn, bắt quả tang 28 đối tượng.

Các "con bạc" bị bắt quả tang khi đang sát phạt nhau bằng hình thức chơi xóc đĩa trên chiếu bạc. Ảnh: Công an Thanh Hóa



40 cảnh sát ập vào sới bạc xóc đĩa núp bóng xưởng cơ khí

Theo đó, cảnh sát đã đột kích quán Karaoke Hoàng Gia do Lê Sỹ Dũng (tức Dũng Huy; SN 1997; ngụ thôn 8, xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) làm chủ. Tại chỗ, công an đã thu giữ 279 triệu đồng và nhiều tang vật khác có liên quan.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, đây là ổ nhóm đánh bạc chuyên nghiệp, tập trung nhiều đối tượng hình sự, có nhiều tiền án, tiền sự ở nhiều địa phương khác đến tham gia đánh bạc.

Trong số 28 đối tượng bị bắt quả tang, có 19 đối tượng ở huyện Quảng Xương, 8 đối tượng ở TP Thanh Hóa và 1 đối tượng ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

28 con bạc tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Thanh Hóa



Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận sới bạc này do Lê Sỹ Hào (SN 1991); Lê Sỹ Dũng (chủ nhà); Trần Kim Danh (SN 1986; cùng ngụ xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương) và Trịnh Ngọc Xuân (SN 1979; ngụ xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương) đứng ra tổ chức.

Trong đó, Lê Sỹ Hào và Trần Kim Danh có vai trò đi kêu gọi các con bạc đến quán karaoke của Lê Sỹ Dũng đánh bạc; Trịnh Ngọc Xuân cho các con bạc vay tín dụng.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng.

Tác giả: Tuấn Minh



Nguồn tin: Báo Người Lao Động