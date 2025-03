Nam sinh lớp 5 bị bệnh tim, dị tật 2 tay hát dân ca cực ngọt: Hoàn cảnh rất éo le, chuẩn bị phẫu thuật

Mới đây trên MXH, nhiều người bất ngờ khi xem đoạn clip ghi lại cảnh một nam sinh bị tật ở tay tự tin đứng trước lớp biểu diễn ca khúc: “Bác Hồ của em”. Đoạn clip đã được chia sẻ rộng rãi khắp MXH, nhận được hàng trăm ngàn lượt thích, chia sẻ, bình luận.

Dù đôi tay không được lành lặn, nhưng cậu bé có giọng hát rất hay, đặc biệt là phong thái tự tin, chất nghệ sĩ thể hiện qua giọng hát, biểu cảm trên khuôn mặt. Từng lời ca ngọt ngào của em đã đi vào lòng người. Yêu giọng hát của em bao nhiêu, mọi người lại càng cảm phục nghị lực của em bấy nhiêu. Không ít người thừa nhận đã rất xúc động, không kìm được nước mắt khi nghe em hát.

Duy Quang tự tin thể hiện tài năng ca hát trước cô giáo và các bạn.

Nam sinh trong clip là Trần Duy Quang (học sinh lớp 5C trường Tiểu học Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh). Hoàn cảnh của Quang rất éo le, bố bị tàn tật, mẹ không được nhanh nhẹn. Quang mắc bệnh tim bẩm sinh, dị tật cả 2 tay và thiếu xương đòn xoay ngay từ khi lọt lòng. Bị bệnh nên sức khỏe của nam sinh cũng yếu hơn, Quang chỉ nặng có 20kg và nhiều thời điểm đi bệnh viện nhiều hơn ở nhà.

Người quay clip cho Quang là cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Anh (giáo viên tổng phụ trách đội, kiêm chủ nhiệm CLB hát dân ca Trường Tiểu học Xuân Thành). Chia sẻ trên VietNamNet, cô Ngọc Anh tâm sự Quang là cậu học trò có hoàn cảnh đặc biệt nhưng luôn hồn nhiên, lạc quan, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và đam mê ca hát, có tố chất âm nhạc, đặc biệt là hát dân ca ví dặm.

Trên báo Dân Trí, cô Nguyễn Thị Minh Tâm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân Thành thông tin thêm, Quang luôn muốn được đến trường, đến lớp như bao bạn bè bình thường và không bao giờ thể hiện hay suy nghĩ mình thua kém.

“Với bàn tay dị tật, mỗi buổi học, em kẹp chiếc bút trong ngón trỏ và ngón giữa để viết. Cũng vì thế, em viết chậm hơn các bạn nhưng tiếp thu tốt. Đặc biệt, Quang rất ngoan ngoãn, lễ phép, rất thích hát và hát rất hay", cô Tâm nói.

Quang cùng cô giáo gửi lời cảm ơn đến tình cảm mà mọi người đã dành cho nam sinh.

Tháng 2 vừa qua, Quang đã được Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tặng quà và Giấy khen để ghi nhận nghị lực vượt khó tại Đại hội cháu ngoan Bác Hồ do Hội đồng đội huyện Nghi Xuân tổ chức. Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đang làm hồ sơ để Quang tham dự Đại hội cháu ngoan Bác Hồ cấp tỉnh.

Mới đây, cô Ngọc Anh đăng tải thêm một đoạn clip, cùng Quang gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã dành tình cảm, sự quan tâm cho nam sinh. Sau đoạn clip hát dân ca viral trên MXH, nhiều nhà hảo tâm đã gửi tặng Quang quần áo mới, và một chút tiền.

Quang cũng chia sẻ tới đây sẽ vào TP.HCM để thực hiện ca phẫu thuật 2 tay. Mọi người gửi lời chúc đến Quang, mong nam sinh mạnh khỏe, bình an, học giỏi và luôn giữ được tinh thần lạc quan.

