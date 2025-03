Bé gái bất ngờ rơi xuống sông khi đang đi học về, diễn biến sau đó khiến dân mạng bủn rủn chân tay

Chiều ngày 3/3, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn camera an ninh ghi lại hình ảnh bé gái bị hụt chân rơi xuống sông khi đang trên đường đi học về khiến nhiều người thót tim. Theo chia sẻ, sự việc xảy ra vào khoảng 16h47 chiều nay.

Theo dõi hình ảnh trong đoạ clip cho thấy, vào thời điểm trên hai bé gái đeo cặp trên vai đang lững thững đi bộ về nhà sau giờ tan trường. Tuy nhiên, khi đi đến khu vực cống bắc qua sông, môt bé gái không may bước hụt chân rồi ngã nhào xuống nước.

Phát hiện sự việc dù rất sợ hãi nhưng người bạn đi cùng đã vội vã chạy đi gọi người lớn đến giúp đỡ.

Trong lúc đó, bé gái liên tục chới với dước nước, may mắn có chiếc cặp sách đã giúp nạn nhân nổi phần nào trên mặt nước.

Phát hiện sự việc, một thanh niên đã vội vàng chạy đến, rút điện thoại bỏ trên bờ rồi lao xuống nước để đưa bé gái lên. Nhiều người dân xung quanh khu vực cũng nhanh chóng chạy đến theo dõi sự việc, giúp đỡ và xem tình hình sức khoẻ của bé gái.

Đoạn clip trên sau khi được chia sẻ đã khiến nhiều người bủn rủn tay chân, may mắn có người lớn ở gần hiện trường nếu không sẽ rất nguy hiểm. Nhiều người cũng dành lời khen cho bé gái khi nhanh trí chạy đi gọi người lớn khi thấy bạn gặp nạn thay vì loay hoay tìm cách cứu bạn.

Bên cạnh đó, mọi người cho rằng tại khu vực cầu cống, lực lượng chức năng cần xây dựng lan can để đảm bảo an toàn cho người dân và trẻ nhỏ khi lưu thông qua đây.

Tác giả: Nam An

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn