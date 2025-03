Ghen tuông vô cớ, ra tay sát hại em họ, lãnh án tử hình

Ngày 5-3, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy Hoàng (36 tuổi, ngụ huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) tử hình về tội "Giết người".

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy Hoàng án tử hình

Theo nội dung vụ án, trong quá trình sinh sống, Hoàng nảy sinh tình cảm yêu đường với chị L.T.C. (39 tuổi, ngụ cùng xã, là em họ của Hoàng). Bị chị C. từ chối tình cảm, Hoàng nảy sinh bực tức, ghen tuông vô cớ.

Tối 24-8-2024, chị C. cùng con trai và nhiều người phụ nữ khác đến nhà ông T. là hàng xóm để chơi, nói chuyện. Đến khoảng 21 giờ 15 phút cùng ngày, Hoàng đi chơi về thì thấy chị C. từ trong nhà ông T. đi ra nên ghen tuông.

Hoàng về nhà lấy 2 con dao rồi quay lại nhà ông T. Trên đường đi, Hoàng gặp chị C. chở con trai về nên chặn xe lại. Tại đây, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau.

Khi thấy chị C. gọi điện thoại, Hoàng nghĩ là báo công an nên đã cầm dao chém 1 nhát về phía chị C. Tuy nhiên, do lưỡi dao bị tuột khỏi cán nên không trúng.

Thấy vậy, chị C. bỏ chạy thì Hoàng liền đuổi theo, dùng con dao còn lại đâm, chém vào người nạn nhân.

Phát hiện sự việc, một số người dân gần đó đã chạy đến can ngăn, truy đuổi nên Hoàng bỏ chạy.

Tuy nhiên, khi bỏ chạy được khoảng 5m, nghĩ chị C. chưa chết nên Hoàng quay lại dùng dao chém chị C. tử vong.

Sau khi gây án, Hoàng bỏ trốn và bị Công an huyện Ea Kar bắt giữ.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân có 23 vết thương.

Tác giả: Cao Nguyên

Nguồn tin: Báo Người lao động