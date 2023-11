CLIP: Hàng xóm kể vụ nghi phóng hỏa khiến 3 người tử vong ở quận 8, TP HCM

Tối 21-11, Công an TP HCM vẫn đang phối hợp với các cơ quan chức năng và Công an quận 8 khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan đến vụ án mạng trên đường Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 8.

Một phụ nữ kể: “Tôi nghe người dân hô hoán có cháy nên tôi chạy đến, lúc này lửa cháy lớn dữ lắm. Tôi thấy một phụ nữ người có vết thương nằm dưới nền nhà. Nhiều người nói bên trong có hai cháu nhỏ nữa nhưng lúc đó không ai có thể vào bên trong được”.

Hiện trường vụ việc

Một người khác cho biết thêm: “Khoảng 17 giờ có một người mặc áo xanh shiper đến gõ cửa nhà nạn nhân. Người mẹ ra mở cửa thì bất ngờ người này lao vào dùng dao tấn công con gái bà sau đó phóng hỏa khiến căn nhà bị cháy”.

Người dân bàng hoàng trước vụ việc

Người dân cho biết sau khi gây ra vụ việc nam thanh niên chạy ra khỏi hiện trường nhưng bị một số người vây bắt giao công an.

Vụ việc khiến một phụ nữ khoảng 30 tuổi và 2 cháu bé tử vong. Hiện công an vẫn đang lấy lời khai nam thanh niên

Tác giả: Phạm Dũng

Nguồn tin: Báo Người lao động