Clip: Cướp túi xách, người đàn ông bị người dân vây bắt và cái kết

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra vào ngày 8/2, tại bang Gujarat, Ấn Độ.

Trong clip, một người đàn ông điều khiển chiếc xe tay ga màu trắng đã áp sát một cặp vợ chồng đi cùng chiều. Ngay sau đó, hắn đưa tay giật đi chiếc túi xách của người phụ nữ trước khi bị mất lái do nạn nhân không chịu buông tay.

...

Cả ba sau đó ngã khỏi xe và người chồng nhanh chóng tóm lấy tên cướp. Dù có sự trợ giúp của những người đi đường nhưng tên cướp vẫn tẩu thoát.

Thanh tra cảnh sát JB Chaudhari cho biết: "Chiếc xe tay ga được sử dụng sau đó đã được truy tìm bằng số đăng ký. Cảnh sát bắt đầu truy tìm nghi phạm".

Cơ quan chức năng vẫn đang điều tra và truy tìm tên trộm đi xe máy.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn