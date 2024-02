Clip: Dừng sau xe bồn, hai vợ chồng đi xe máy bị xe tải tông tử vong

Your browser does not support the video tag.

Cảnh sát cho biết, một cặp vợ chồng đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông sau khi họ bị một chiếc xe tải tông trúng ở Salem, bang Tamil Nadu, Ấn Độ, vào hôm 28/1.

Các nạn nhân được xác định là Alagarasan, 30 tuổi, công nhân xây dựng và vợ anh, Ilamathi, 25 tuổi.

Vào thời điểm xảy ra va chạm, hai vợ chồng chở theo con nhỏ 5 tuổi và 2 tuổi trên chiếc xe hai bánh. Hai đứa trẻ mới biết đi sống sót sau vụ tai nạn với những vết thương nhẹ và nhanh chóng được đưa đến bệnh viện gần đó để điều trị.

Hình ảnh ghi lại được từ camera giám sát cho thấy, Alagarasan dừng phía sau một chiếc xe bồn. Thật không may, một chiếc xe tải chở lúa từ Karnataka đã tông vào xe của họ từ phía sau, dẫn đến cái chết của Alagarasan và Ilamathi.

Thi thể hai vợ chồng đã được Cảnh sát Karumulai Kudal chuyển đến Mettur để khám nghiệm tử thi. Cảnh sát hiện đang điều tra vụ việc dựa vào đoạn clip ghi lại tại hiện trường. Hiện tài xế xe tải đang bỏ trốn.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn