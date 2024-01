Clip: Người đàn ông siết cổ người phụ nữ cướp dây chuyền

Your browser does not support the video tag.

Hình ảnh ghi lại được từ camera giám sát cho thấy, người đàn ông bất ngờ tiến vào nhà rồi dùng một chiếc khăn siết cổ người phụ nữ đang ngồi trên ghế.

Theo cảnh sát, kỹ thuật viên truyền hình cáp, người thường xuyên đến nhà, đang cố lấy trộm dây chuyền vàng của người phụ nữ 67 tuổi.

Vụ việc xảy ra ở Gavarapalem, bang Andhra Pradesh vào khoảng 19h30 ngày 26/1.

Sau vụ tấn công, một vụ án đã được đệ trình theo mục 307 (cố gắng giết người) và 394 (cố ý gây thương tích khi thực hiện vụ cướp) của Bộ luật Hình sự Ấn Độ (IPC) dựa trên đơn khiếu nại của gia đình.

Cảnh sát hiện đang nỗ lực truy tìm bị cáo Govind, người đã bỏ trốn kể từ khi vụ việc xảy ra.

