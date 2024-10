CLIP: Cây trăm tuổi ở Phú Quốc phát ra trầm hương, được dân buôn trả 40 tỉ đồng

Thông tin một người dân ở TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang khai thác được cây trầm hương lớn trong đất vườn nhà đã xôn xao giới buôn trầm những ngày qua. Chủ nhân của cây trầm hương "khủng" này là ông Hà Thanh Hưng, một người dân gốc Phú Quốc.

Cây trầm hương hiếm thấy ở Phú Quốc

Ông Hưng cho biết cây dó bầu phát trầm toàn thân này có tuổi đời trên trăm năm, là cây rừng tự nhiên mọc trên khu đất vườn của gia đình bên vợ ông ở xã Cửa Dương, TP Phú Quốc. Gốc cây có bề hoành 3 m, trổ ra thành 2 chi cao khoảng 17 m.

Ông Hưng bên cây trầm hương "khủng"

Phần chi lớn của cây to hơn 1 vòng tay người ôm

Ông Hưng kể, vào đêm mưa giông rất to xảy ra vài tháng trước, một nhánh chết của thân cây bị gãy, người hàng xóm phát hiện tại vết cây gãy phát ra hương thơm nên nói lại với gia đình ông Hưng.

Thợ trầm kiểm tra trữ lượng trầm trong thân cây

Sau khi đến xem cây, ông Hưng đốt thử nhánh cây bị gãy thì tỏa ra khói trắng cùng hương thơm đặc trưng của gỗ trầm.

"Tham khảo một số tài liệu về trầm hương cho thấy đây là cây dó bầu đã phát trầm quý hiếm nên tôi cho người khai thác mang vào nhà bảo quản. Do cây rất to và dài nên tôi cắt bớt một phần ngọn, giữ lại gốc rễ và thân cây khoảng 13 m"- ông Hưng kể.

Cây được cho là phát trầm toàn thân từ rễ đến ngọn, rất hiếm thấy

Sau khi di chuyển cây về nhà, ông Hưng thuê thợ trầm từ TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa về gia công. Khi bóc tách vỏ và cắt bỏ một lớp ngoài khoảng 5 cm, người thợ trầm cho biết cây dó bầu này đã phát trầm từ rễ đến ngọn.

Cây dó bầu trong vườn nhà ông Hưng lúc chưa khai thác

"Người thợ trầm còn khẳng định cả đời chưa từng thấy cây trầm hương nào lớn và phát trầm rộng như vậy. Họ nói trong lõi có thể chứa kỳ nam nhưng tôi không đồng ý cho cưa vì muốn giữ nguyên dáng cây để trưng bày"- ông Hưng nói.

Hiện cây trầm hương này được ông Hưng bảo quản trong nhà kho lớn tại xã Dương Tơ, TP Phú Quốc. Ông cho biết đã có nhóm dân buôn trầm từ Đắk Lắk nghe tin tìm đến trả giá 40 tỉ đồng nhưng ông còn do dự vì chưa khám phá hết được những gì còn ẩn chứa bên trong khối gỗ nặng trên 2 tấn này.

Theo nhiều tài liệu, trầm hương tự nhiên có giá trị rất lớn, có loại trầm quý đến hàng chục tỉ đồng/1kg. Nhiều món hàng trang sức chế tác từ trầm hương còn được ví là "quý hơn vàng".

Tác giả: Duy Nhân

Nguồn tin: Báo Người lao động