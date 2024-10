Chuẩn bị an ninh cho Lễ kỷ niệm 70 năm đón tiếp đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, để đảm bảo công tác an ninh an toàn cho Lễ Kỷ niệm 70 năm đón tiếp đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc tại Tp.Sầm Sơn diễn ra vào tối 27/10, Công an Thanh Hóa đã huy động hơn 500 cán bộ chiến sĩ phục vụ tại sự kiện này.

Sự kiện này được Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì với sự tham gia của hơn 5.000 khách mời, đại biểu và Nhân dân.

Đây là là sự kiện chính trị quan trọng mang ý nghĩa lịch sử to lớn nhằm ôn lại truyền thống đấu tranh hào hùng của dân tộc; đồng thời thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với cán bộ, chiến sĩ, học sinh miền Nam năm xưa đã không quản ngại hy sinh gian khổ ra Bắc học tập, công tác, xây dựng hậu phương miền Bắc vững chắc, chuẩn bị lực lượng tiến tới giải phóng miền Nam.

Các nghệ sĩ tổng duyệt chương trình nghệ thuật tại Lễ Kỷ niệm 70 năm đón tiếp đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc dự kiến diễn ra tối 27/10.

Để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn tại sự kiện, Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động hơn 500 cán bộ, chiến sĩ triển khai đồng loạt các phương án, kế hoạch bảo đảm ANTT, trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, phòng chống cháy, nổ trước, trong và sau khi diễn ra Lễ kỷ niệm.

Theo đó, vào 17h ngày hôm nay (27/10) các lực lượng tăng cường sẽ có mặt tại 63 tổ, chốt kiểm soát ở các khu vực trọng điểm, tập trung đông người như: Khu vực sân khấu chính diễn ra Lễ Kỷ niệm, Đại lộ Nam sông Mã, đường Thanh niên, đường vào Khu tưởng niệm… để triển khai nhiệm vụ.

Riêng trên tuyến Đại lộ Nam sông Mã, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ phối hợp với Công an Tp.Thanh Hóa và Công an Tp.Sầm Sơn thành lập các điểm chốt kiểm soát giao thông và các tổ tuần tra lưu động để điều tiết, hướng dẫn và phân luồng, phân tuyến bảo đảm trật tự an toàn giao thông; hạn chế và cấm một số phương tiện giao thông ra vào khu vực diễn ra sự kiện.

Kiểm tra tại sự kiện, Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho rằng mục tiêu cao nhất phải bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho các đại biểu và Nhân dân cũng như các hoạt động diễn ra tại điểm cầu trực tiếp.

Đồng thời, các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung tối đa cho nhiệm vụ, đồng thời chủ động phối hợp chặt chẽ trong triển khai phương án phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn và bắt giữ, xử lý các đối tượng phạm tội và các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là các đối tượng lợi dụng đông người để trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, vv…

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ cần giữ vững tư thế, lễ tiết tác phong, chấp hành nghiêm điều lệnh CAND, bám sát vị trí được phân công, nêu cao trách nhiệm và thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở Nhân dân cảnh giác trước các thủ đoạn hoạt động của tội phạm.

Cũng theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, sáng 27/10, mọi công tác chuẩn bị, an ninh, an toàn cho chương trình Lễ kỷ niệm 70 năm đón tiếp đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc đã hoàn tất, sẵn sàng cho chương trình diễn ra thành công.

Cách đây 70 năm, trong bối cảnh đất nước bị chia làm 2 miền Nam - Bắc sau Hiệp định Giơnevơ, với tầm nhìn chiến lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng đã quyết định chủ trương đưa một số lượng không nhỏ cán bộ, chiến sĩ, đồng bào miền Nam và con em của họ tập kết ra Bắc để tiếp tục học tập, nhằm đào tạo lực lượng cán bộ cho sự nghiệp cách mạng lâu dài của Đảng. Với vị trí chiến lược và truyền thống cách mạng, Thanh Hóa được tin tưởng, giao nhiệm vụ cùng với các địa phương: Hải Phòng, Thái Bình, Nghệ An đón tiếp đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, học sinh miền Nam tập kết ra Bắc. Địa điểm tại Thanh Hóa được lựa chọn là Cửa Hới (nay là phường Quảng Tiến, Tp.Sầm Sơn). Trong những năm tháng khó khăn, gian khổ đó người dân Thanh Hóa đã yêu thương, đùm bọc, chở che đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc như anh em ruột thịt. Lễ kỷ niệm là một trong những chuỗi sự kiện kỷ niệm 70 năm đón tiếp đồng bào, cán bộ, chiến sĨ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc.

