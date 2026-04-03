Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ sẽ được Quốc hội bầu vào đầu tuần tới

Chiều 3-4, Quốc hội họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Ông Lê Quang Mạnh, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, chủ trì.

Thông tin về dự kiến chương trình kỳ họp, ông Nguyễn Văn Hiển, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cho biết Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI họp phiên trù bị vào chiều ngày 5-4, khai mạc vào sáng 6-4 và dự kiến bế mạc vào ngày 23-4 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Dự kiến tổng thời gian làm việc của kỳ họp là 11 ngày, chia làm 2 đợt. Đợt 1 từ ngày 6-4 đến 12-4; đợt 2 từ ngày 20-4 đến 23-4 và dự phòng ngày 24 và 25-4.

Theo ông Nguyễn Văn Hiển, theo chương trình dự kiến, tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; 8 dự án luật, 1 nghị quyết quy phạm pháp luật; 5 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, giám sát và các vấn đề quan trọng khác; đồng thời có 9 nhóm nội dung các cơ quan gửi báo cáo để các đại biểu nghiên cứu.

Nội dung về công tác nhân sự sẽ được bố trí ngay ở 2 ngày đầu tiên của kỳ họp. “Theo quy định của Hiến pháp năm 2013, ngay sau khi được Quốc hội bầu, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao sẽ làm Lễ tuyên thệ trước Quốc hội” - ông Nguyễn Văn Hiển nêu rõ.

Bên cạnh đó, đối với một số nội dung quan trọng, cấp bách cần trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Nhất để kịp thời triển khai ngay các nghị quyết, kết luận của cấp có thẩm quyền, hoặc để giải quyết ngay vấn đề cấp bách, vướng mắc, bất cập phát sinh từ thực tiễn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đề nghị Chính phủ chỉ đạo khẩn trương chuẩn bị hồ sơ theo đúng quy định, bảo đảm chất lượng và kịp thời gửi hồ sơ đến các cơ quan của Quốc hội để nghiên cứu, tổ chức thẩm tra; Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trong thời gian Quốc hội nghỉ giữa 2 đợt họp.

Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện thì sẽ báo cáo Quốc hội để bổ sung vào Đợt 2 của Kỳ họp (như: Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam; Nghị quyết về xử lý các vi phạm pháp luật về đất đai, trong ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, vi phạm liên quan đến kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước; Nghị quyết về thí điểm chế định luật sư công; Đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương…).

Theo ông Nguyễn Văn Hiển, tại kỳ họp này, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ có bài phát biểu; Hội đồng Bầu cử quốc gia báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Những chức danh nào được bầu, phê chuẩn tại Kỳ họp thứ Nhất?

Về xem xét, quyết định về công tác tổ chức, nhân sự, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ quyết định số Phó Chủ tịch Quốc hội và số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

...

Bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo đề nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XV.

Bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội theo đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Bầu Chủ tịch nước theo đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Quyết định cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI theo đề nghị của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Bầu Thủ tướng Chính phủ theo đề nghị của Chủ tịch nước.

Bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao theo đề nghị của Chủ tịch nước.

Quyết định cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ.

Phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.

Phê chuẩn danh sách thành viên Hội đồng quốc phòng và an ninh theo đề nghị của Chủ tịch nước.

Theo bà Tạ Thị Yên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, tại kỳ họp này sẽ có 39 chức danh được bầu, phê chuẩn.

Đối với công tác lập pháp, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 8 dự án luật và 1 nghị quyết, gồm: Luật Hộ tịch (sửa đổi); Luật Thủ đô (sửa đổi) - theo trình tự thủ tục rút gọn; Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi); Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế (theo trình tự thủ tục rút gọn)....

Quốc hội cũng xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách: Xem xét Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; tình hình triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2026; xem xét, thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030...

Tác giả: Văn Duẩn

Nguồn tin: Báo Người lao động