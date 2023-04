Chủ tịch Mường Thanh Lê Thanh Thản khai xây chung cư hơn 400 căn hộ trái phép do "nóng vội"

Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP Hà Nội vừa truy tố ông Lê Thanh Thản (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) và 6 người khác trong vụ án xảy ra tại dự án CT6 Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội. Bị can Lê Thanh Thản là người duy nhất bị đề nghị xét xử tội Lừa dối khách hàng, theo Điều 198 Bộ luật Hình sự.

Bị can Nguyễn Thanh Thản



Theo VKSND, bị can Lê Thanh Thản đã chỉ đạo tổ chức thi công xây dựng công trình dự án CT6 Kiến Hưng vi phạm nghiêm trọng quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt; tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng sai phạm nghiêm trọng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; quảng cáo gian dối về tính pháp lý của dự án để bán các căn hộ... Trong đó, xây thêm một tòa CT6C với tổng số hơn 400 căn hộ không nằm trong quy hoạch được duyệt. Từ những sai phạm nêu trên, ông chủ Tập đoàn Mường Thanh đã bán 488 căn hộ cho 488 khách hàng (khách hàng không được cấp sổ đỏ), thu lời bất chính hơn 480 tỉ đồng.

Tại cơ quan điều tra, bị can Lê Thanh Thản khai do nóng vội trong việc nắm bắt cơ hội kinh doanh nên doanh nghiệp chưa kịp hoàn thiện các thủ tục trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500. Sau khi bị Cơ quan điều tra khởi tố bị can, ngày 31-7-2019, ông Thản có đơn đề nghị được khắc phục hậu quả theo 3 phương án.

Khu dự án CT6 Kiến Hưng có nhiều sai phạm



Thứ nhất là xem xét xử lý theo các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở. Thứ 2, bị can mong tự thỏa thuận với người mua căn hộ tại tòa CT6C để di dời sang dự án khu đô thị Thanh Hà Cienco5. Cuối cùng, bị can đề xuất tự thỏa thuận với người mua nhà tại tòa CT6C Kiến Hưng để mua lại nhà hoặc trả lại tiền mua nhà, sau đó phá dỡ tổ hợp chung cư này.

Giai đoạn điều tra, ông Lê Thanh Thản chọn phương án 3 nêu trên song đến nay Công ty Bemes không thỏa thuận được với khách hàng. Sau đó, bị can đã đề nghị Ngân hàng BIDV Chi nhánh Nam Hà Nội bảo lãnh số tiền ông chủ Tập đoàn Mường Thanh phải trả lại cho khách hàng. Ngày 27-11-2019, chi nhánh BIDV phát hành công văn xác nhận bảo lãnh số tiền 530 tỉ đồng để khắc phục hậu quả cho ông Lê Thanh Thản tại dự án CT6 Kiến Hưng. Đây là tổng số tiền có trong những sổ tiết kiệm thuộc sở hữu của bà Hoàng Thị Huệ (vợ ông Thản).

Ngoài ra, 488 khách hàng mua căn hộ nhưng không được cấp sổ đỏ, trình bày rằng khi ký hợp đồng mua bán nhà, họ không biết các căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng xây sai quy hoạch. Khách hàng đều tin tưởng chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh đã xây dựng theo đúng thiết kế được phê duyệt.

Trong quá trình điều tra, đa số bị hại đề nghị được hỗ trợ cấp sổ đỏ cho những căn hộ họ đã mua. Chỉ có 6 nạn nhân đề nghị trả lại nhà cho chủ đầu tư và yêu cầu chủ đầu tư trả lại tổng số tiền mua nhà là hơn 7 tỉ đồng.

Ngoài bị can Lê Thanh Thản, VKSND còn truy tố các bị can Đỗ Văn Hưng (cựu chủ tịch UBND phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, TP Hà Nội), Nguyễn Duy Uyển, Bùi Văn Bằng (cùng là cựu phó chủ tịch UBND phường), Nguyễn Văn Năm (cựu chánh thanh tra Xây dựng quận Hà Đông), Vương Đăng Quân (cựu phó chánh thanh tra) và cựu cán bộ thanh tra quận Hà Đông Mai Quang Bài về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cơ quan tố tụng cáo buộc trong suốt quá trình Công ty Bemes thi công xây dựng dự án CT6 Kiến Hưng sai quy hoạch, lãnh đạo UBND phường Kiến Hưng đã không thanh tra, kiểm tra phát hiện vi phạm để ngăn chặn, xử lý đối với các sai phạm tại công trình xây dựng dự án CT6 Kiến Hưng theo quy định của pháp luật. Mặt khác, các cán bộ Thanh tra xây dựng quận Hà Đông nêu trên đã không thanh tra, kiểm tra việc thi công xây dựng công trình dự án CT6 Kiến Hưng để phát hiện vi phạm, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Nguyễn Hưởng

Nguồn tin: Báo Người Lao Động