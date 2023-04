Truy tố Chủ tịch Mường Thanh Lê Thanh Thản: Cán bộ thanh tra "không phát hiện" toà nhà xây trái phép

Theo cáo buộc, từ tháng 10-2010, ông Lê Thanh Thản là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc của Công ty Bemes đã chỉ đạo tổ chức thi công xây dựng công trình dự án CT6 Kiến Hưng (phường Kiến Hưng) vi phạm nghiêm trọng quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 đã được UBND cấp tỉnh phê duyệt. Ngoài ra, bị can Lê Thanh Thản đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng sai phạm nghiêm trọng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Cụ thể, đối với khối nhà cao tầng, công trình đã tăng diện tích xây dựng, tăng chiều cao công trình, thay đổi công năng sử dụng; xây dựng tăng căn hộ và xây thêm một tòa CT6C không nằm trong quy hoạch được duyệt. Đối với nhà thấp tầng, công trình tăng diện tích đất được xây dựng và số căn thấp tầng, vi phạm chỉ giới đường đỏ. Ngoài ra, từ tháng 3-2011, bị can Lê Thanh Thản đã quảng cáo gian dối về tính pháp lý của dự án với nội dung: Dự án đã được phê duyệt, thiết kế căn hộ và thiết kế công trình tuân thủ các quy định về xây dựng, giá bán căn hộ đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất... để bán các căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng được xây dựng sai phạm nghiêm trọng quy hoạch được duyệt. Điều này khiến khách hàng tin tưởng và mua các căn hộ của dự án CT6 Kiến Hưng. VKSND cáo buộc ông Lê Thanh Thản đã bán 488 căn hộ cho 488 khách hàng không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ). Qua đó, bị can thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 481 tỉ đồng. Đây cũng là số tiền gây thiệt hại cho 488 khách hàng, trong đó đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất là trên 56,5 tỉ đồng.