Chủ tịch Đồng Nai giao công an điều tra, làm rõ sai phạm liên quan công ty của chồng Đoàn Di Băng

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đã ký văn bản hỏa tốc về việc kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan đến sản xuất, kinh doanh, quảng cáo, buôn bán thực phẩm kém chất lượng.

Kiểm tra sản phẩm dầu gội bị thu hồi tại kho của doanh nghiệp



Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Công an tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo, buôn bán mỹ phẩm giả, kém chất lượng và tiến hành xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với Công ty CP nhà máy y tế EBC Đồng Nai.

Đồng thời, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả kiểm tra, xử lý việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm không đạt chất lượng trong ngày 25-5-2025; công khai kết quả xử lý trường hợp vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết, phòng tránh.

Sở Y tế phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, hậu kiểm đối với Công ty CP nhà máy y tế EBC Đồng Nai, các cơ sở sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, không để xảy ra sai phạm, xử lý vi phạm, thu hồi các sản phẩm giả, kém chất lượng lưu thông trên thị trường.

Giám đốc Sở Y tế chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Tỉnh ủy và lãnh đạo UBND tỉnh về công tác quản lý nhà nước đối với các nội dung chỉ đạo nêu trên.

... Sản phẩm Hanayuki Sunscreen Body được Đoàn Di Băng quảng cáo - Ảnh chụp màn hình



Lãnh đạo tỉnh giao Sở Công Thương chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường tổ chức đợt cao điểm và thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các vụ việc kinh doanh hàng nhập lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, đặc biệt là các vi phạm trên môi trường thương mại điện tử. Từ kết quả rà soát, kiểm tra, xử lý, đánh giá, chỉ ra nguyên nhân, điều kiện vi phạm, các sơ hở, bất cập trong quy định pháp luật hoặc cơ chế quản lý mà các đối tượng lợi dụng vi phạm pháp luật để kiến nghị các giải pháp khắc phục. Kế hoạch thực hiện báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25-5-2025.

Công an tỉnh chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương điều tra, làm rõ sai phạm của Công ty CP nhà máy y tế EBC Đồng Nai, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; đồng thời chỉ đạo Công an cấp xã tăng cường nắm bắt tình hình, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời hành vi sản xuất buôn bán thực phẩm, mỹ phẩm giả, kém chất lượng; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

UBND các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, mỹ phẩm trên địa bàn, chú trọng đến việc kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ, các sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn mác, bao bì; nếu vi phạm xử lý nghiêm theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai giao UBND huyện Trảng Bom phối hợp Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát đối với Công ty CP nhà máy y tế EBC Đồng Nai; kịp thời ngăn chặn, xử lý vi phạm, thu hồi các sản phẩm giả, kém chất lượng lưu thông trên thị trường.

