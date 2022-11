Chồng chết trong tư thế treo cổ, thi thể người vợ bắt đầu phân hủy trên giường

Trước đó, vào hồi 19 giờ 30 phút ngày 22/11, Công an huyện Việt Yên nhận được tin báo của người dân dân về việc tại gia đình ông H.H.B (SN 1957, trú tại xã Minh Đức, huyện Việt Yên) phát hiện ông B cùng vợ là N.T.T (SN 1956) chết ở trong nhà. Sau khi tiếp nhận, Công an huyện Việt Yên lập tức triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp với Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức khám nghiệm, điều tra xác định nguyên nhân.

Kết quả khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 1 con dao có nhiều dấu vết nghi máu. Ông B chết trong tư thế treo cổ ở trong nhà, trên người có nhiều dấu vết máu, không có dấu vết thương tích. Bà T chết trên giường, cơ thể có nhiều dấu vết thương tích và thi thể đã bắt đầu phân huỷ.

...

Trước đó, khoảng 21 giờ 20 phút ngày 20/11, người thân kiểm tra camera an ninh tại nhà phát hiện ông B và bà T vẫn ở nhà. Sau đó, ông B tắt camera ở trong nhà, tắt máy điện thoại, ngắt liên lạc với gia đình. Tại thời điểm phát hiện tử thi, cửa cổng và cửa nhà ông B vẫn khoá. Hiện Công an huyện Việt Yên phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Tác giả: Nguyễn Thắng

Nguồn tin: Báo Tiền Phong