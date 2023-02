Vụ việc xảy ra tại một quán bi-a tại thành phố Sinop, Mato Grosso, Brazil. Theo camera an ninh tại quán ghi lại, thời điểm diễn ra vào ngày 21/2, một người đàn ông cầm súng ngắn ra lệnh cho các nạn nhân đứng thành hàng, tên còn lại cầm súng shotgun.

Your browser does not support the video tag.

Clip: Chơi bi-a thua độ, 2 gã đàn ông cầm súng trút cơn thịnh nộ theo kiểu hành quyết khiến 7 người chết (Dailymail)

Trong video, nạn nhân đầu tiên bị bắn chết bằng súng shotgun ở khoảng cách 1,8 mét. 4 nạn nhân sau đó bị bắn chết từng người một, ở cự li gần, theo kiểu hành quyết. Hai nạn nhân còn lại bỏ chạy ra ngoài đường nhưng cũng bị các tay súng đuổi theo và bắn chết.

Qua điều tra, cảnh sát xác định danh tính 2 tay súng là Edgar Ricardo de Oliveira, 30 tuổi và Ezequias Souza Ribeiro, 27 tuổi. Sau sự việc, 2 tên này đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Bước đầu điều tra, cảnh sát Brazil xác định nguyên nhân là do Oliveira đã chơi thua độ với một trong số các nạn nhân và thua với số tiền là 4.000 reais (khoảng 18,4 triệu đồng) vào sáng 21/2. Đến chiều cùng ngày, Oliveira quay trở lại quán bi-a cùng với Ribeiro, yêu cầu chơi ván bi-a khác nhưng vẫn thua độ và bị những người đứng ở quán bi-a khi đó cười nhạo.

... Đối tượng Oliveira cầm súng shotgun bắn nạn nhân



Bực tức vì bị chế nhạo, Oliveira đã quay lại xe lấy súng, cùng Ribeiro hành quyết các nạn nhân.

Thống kê cho thấy 6 người đã thiệt mạng dưới họng súng tại hiện trường, trong đó còn có cả một bé gái 12 tuổi. Nạn nhân thứ 7 được tìm thấy sống sót nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Đến 23/2, cảnh sát vũ trang Brazil đã truy bắt và có một màn đọ súng với Ribeiro tại một khu rừng cách thành phố Cuiaba khoảng 15km.

Kết cục Ribeiro bị trúng đạn và được đưa đến bệnh viện địa phương cấp cứu. Nghi phạm Oliveira đã đầu hàng cảnh sát và bị bắt giữ. Cảnh sát cũng thu giữ khẩu shotgun mà Oliveira sử dụng khi hành quyết các nạn nhân.

Tác giả: Thiên An

Nguồn tin: saostar.vn