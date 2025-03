Chém bạn nguy kịch từ mâu thuẫn đấu võ trong cuộc nhậu

Sáng 28/3, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Viết Hải (SN 1985, xã Tân Dân, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) về tội Giết người theo quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, khoảng 17h ngày 26/6/2024, anh Nguyễn Văn Dương (SN 1977) và anh Lê Xuân Cảnh (SN 1973) đến nhà Nguyễn Viết Hải tại thôn Tân Tiến, xã Tân Dân, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh để cùng nhau uống rượu.

Hội đồng xét xử vụ án.



Rượu vào tạo thêm “khí thế”, khoảng 19h cùng ngày, anh Lê Xuân Cảnh rủ Nguyễn Viết Hải vật tay, Hải đồng ý và vật tay thắng anh Cảnh. Thấy vậy, anh Nguyễn Văn Dương cũng rủ Nguyễn Viết Hải vật tay nhưng Hải từ chối, tuy nhiên Dương gằn giọng dọa nên Hải đồng ý vật tay cho có lệ và để Dương thắng.

Hậm hực vì Hải vật tay không nhiệt tình nên sau vài lượt rượu, Dương lại thách Hải đánh võ. Cả hai sau đó đi ra sân để thi đấu, được một lúc thì Hải xin thua và không đánh võ nữa. Lúc này, Nguyễn Văn Dương đi ra phía sau người Hải, tung cú cùi chỏ vào đầu Hải, đồng thời quàng tay vào cổ Hải.

Bực mình nhưng Hải vẫn nhịn cho qua chuyện, sau đó, cả 3 người lại tiếp tục uống rượu. Được 1 lúc, giữa Dương và Hải lại tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, bực tức nên Dương đã tát 2 cái vào mặt Hải.

Bị đánh nên Hải đứng dậy đi lấy một con dao quay lại chém liên tiếp vào vùng đầu của Dương. Lúc này, Dương vừa chống đỡ vừa xoay người bỏ chạy, tuy nhiên Hải vẫn đuổi theo chém theo nhiều nhát vào người Dương.

Quá trình này, anh Lê Xuân Cảnh chứng kiến và can ngăn nhưng không được nên bỏ về. Giữa Hải và Dương vẫn đang căng thẳng, Hải vẫn dùng dao để đuổi chém anh Dương.

Cả 2 sau đó đuổi nhau đến khu vực sân nhà một người hàng xóm, cách nhà Hải khoảng 200m. Tại đây, Hải bực tức hỏi lớn tại sao mua rượu, mời uống rồi còn kiếm cớ gây sự nhau. Dương biết sai và sợ nên chắp tay trước ngực xin Hải tha cho.

Cơn giận làm lu mờ lí trí, bất chấp lời cầu xin của Dương, Hải tiếp tục dùng dao chém nhiều nhát vào người nạn nhân. Lúc này người dân phát hiện ra đông nên đã can ngăn và đưa Dương đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An. Do được cứu chữa kịp thời nên Nguyễn Văn Dương không tử vong, tuy nhiên bị tổn thương cơ thể là 30%.

Bị cáo Nguyễn Viết Hải tại phiên xử.



Sau khi gây án, Nguyễn Viết Hải đi về nhà. Lúc này, Công an xã Tân Dân, tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận thông tin và đến nhà Nguyễn Viết Hải triệu tập Hải về trụ sở Công an xã để làm việc.

Tại phiên xử, Nguyễn Viết Hải thành khẩn, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, trong lúc nóng giận không kiềm chế được bản thân đã gây ra trọng tội, xin HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt để sớm được trở về với gia đình và xã hội.

Nhận định hành vi của bị cáo côn đồ, coi thường pháp luật và tính mạng của người khác, bị hại cũng có 1 phần lỗi trong vụ việc, từ việc ăn nhậu dẫn đến những hệ lụy đau lòng là một bài học đắt giá cho tất cả. Sau khi cân nhắc các tình tiết, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Viết Hải 9 năm tù về tội danh trên.

Tác giả: Bá Mạnh

Nguồn tin: Báo Công Lý