Chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học

Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến những chủ trương đột phá về phát triển giáo dục thời gian qua.

Trường tiểu học Phan Kính (xã Trường Lưu) bị phụ huynh phản ánh tình trạng thu tiền vận động tài trợ nhưng "cào bằng".



Ngay sau khi Trường Tiểu học Phan Kính (xã Trường Lưu) tổ chức họp phụ huynh và thông báo các khoản thu đầu năm học, nhiều phụ huynh tỏ ra bất bình. Nguyên nhân, khoản vận động tài trợ - vốn được coi là tự nguyện lại được “chia đều” cho mỗi học sinh, mức tối thiểu hơn 400.000 đồng/em. Ngoài ra, phụ huynh còn phải đóng thêm quỹ lớp, tiền vệ sinh và một số khoản khác. Có những lớp tổng cộng số tiền học sinh phải đóng đầu năm gần 2 triệu đồng mỗi em.

Một phụ huynh cho biết: “Khoản vận động tài trợ nói là tự nguyện nhưng khi họp, giáo viên chủ nhiệm chia sẵn mức đóng. Hầu hết phụ huynh đều phải nộp đủ. Không ai có ý kiến gì vì ai cũng ngại ảnh hưởng đến con".

Một phụ huynh khác chia sẻ: “Tiền quỹ và tiền vệ sinh 350 nghìn đồng, còn tiền vận động tài trợ là hơn 400 nghìn đồng. Hiện nay gia đình đã nộp đủ cho con”.

Được biết năm học 2025 - 2026, Trường Tiểu học Phan Kính có 654 học sinh, nhà trường đã xây dựng kế hoạch vận động tài trợ với số tiền khoảng 240 triệu đồng.

Trước những phản ánh của phụ huynh, trao đổi với phóng viên TTXVN, bà Nguyễn Thị Quý, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Kính cho biết, nhà trường chưa nhận được phản ánh nào từ phía phụ huynh về những khoản đóng này. Nhà trường cũng chưa nhận được ý kiến từ phía phụ huynh về việc giáo viên áp đặt phụ huynh phải đóng bao nhiêu. Nhà trường không nắm được là giáo viên có làm việc này hay không?

Theo thông báo của UBND xã Trường Lưu về việc đồng ý ‎với các nội dung vận động tài trợ năm học 2025 - 2026 của Trường Tiểu học Phan Kính thì có 6 hạng mục, gồm các khoản như mua tivi để dạy học, mua bàn ghế học sinh, làm mái che đường vào trường… Tuy nhiên, phụ huynh phản ánh việc tự nguyện đóng góp bị “cào bằng”, xã mới nắm được gần đây.

Một giờ học tại Trường tiểu học Phan Kính (xã Trường Lưu).

Ông Mai Khắc Trung, Phó Chủ tịch UBND xã Trường Lưu khẳng định: “Địa phương sẽ thành lập đoàn kiểm tra để rà soát, chấn chỉnh việc thu chi tại các trường, đảm bảo đúng quy định và đúng tinh thần tự nguyện”.

Không chỉ ở bậc Tiểu học, tại Trường Trung học phổ thông Hồng Lĩnh, phường Bắc Hồng Lĩnh, tình trạng thu sai quy định khiến nhiều phụ huynh bức xúc. Trong buổi họp đầu năm, nhà trường thông báo khoản hỗ trợ tự nguyện 660.000 đồng/em, cùng 200.000 đồng phục vụ lễ kỷ niệm 40 năm thành lập trường. Với hơn 1.300 học sinh, tổng số tiền dự kiến lên tới hơn 1 tỷ đồng. Sau khi phụ huynh phản ánh và chia sẻ trên mạng xã hội, nhà trường dừng việc thu này.

Ông Nguyễn Hồng Hải, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Hồng Lĩnh cho hay, năm học 2025 - 2026, nhà trường đã xây dựng kế hoạch vận động tài trợ số tiền 905 triệu đồng. Kế hoạch này được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt. Việc vận động tài trợ để thực hiện những hạng mục như, lát sân gạch, sửa nhà vệ sinh, cải tạo nhà bảo vệ và nhà truyền thống.

Về vấn đề phụ huynh phản ánh việc vận động tài trợ bị “cào bằng”, chia đều, ông Nguyễn Hồng Hải cho biết: “Phụ huynh thấy tổng số vận động tài trợ là 905 triệu đồng và số học sinh của trường là 1.370 học sinh. Như vậy họ ước lượng nếu muốn đạt được chỉ tiêu của nhà trường phải tính ra số tiền trên mỗi học sinh như vậy. Còn ở một số lớp, một vài giáo viên chủ nhiệm họ cũng có sai sót là làm thay việc này. Tức là họ cũng giống như phụ huynh chia ra như thế. Thực ra nhà trường không triển khai nội dung này đối với phụ huynh và học sinh”.

Được biết, vừa qua, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã, phường triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh về thu chi, vận động tài trợ; phải quyết liệt chỉ đạo, giám sát vận động tài trợ và thu, chi của các cơ sở giáo dục; kiên quyết không để các cơ sở giáo dục lợi dụng Ban đại diện cha mẹ học sinh vận động tài trợ, thu chi trái quy định trong trường học.

UBND các xã, phường thành lập tổ công tác, trong đó, có đồng chí Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND làm tổ trưởng, làm việc với các cơ sở giáo dục trên địa bàn để rà soát, kiểm tra, đánh giá liên quan đến việc vận động tài trợ và thu chi; tuyên truyền công khai, rộng rãi trên phương tiện truyền thông, mạng xã hội về buổi làm việc, tạo sự tin tưởng, ủng hộ, đồng thời cảnh báo các cơ sở giáo dục tránh vi phạm. Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục chủ động phối hợp cơ quan, ban, ngành, địa phương nắm chắc tình hình, phát hiện xử lý và tham mưu xử lý nghiêm hành vi vi phạm liên quan đến thu, chi trong trường học.

Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, từ năm học 2025-2026, học sinh các trường công lập trên toàn quốc được miễn hoàn toàn học phí. Để chính sách này phát huy ý nghĩa thực chất, ngành Giáo dục và các địa phương cần tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm trường hợp thu sai quy định. Các trường học phải công khai, minh bạch mọi khoản thu chi, đúng tinh thần tự nguyện, bảo đảm niềm tin của phụ huynh, để niềm vui “miễn học phí” được trọn vẹn và công bằng đến với mọi học sinh.

