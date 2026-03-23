Cấp phép thi công hệ thống điện trang trí và lưới an toàn vào cầu Bến Thủy 1

Theo giấy phép do Khu Quản lý Đường bộ II ban hành, chủ đầu tư là UBND xã Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) được phép triển khai thi công tại vị trí Km467+500 trên cầu Bến Thủy 1, đoạn giáp ranh giữa hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Cầu Bến Thủy 1.



Về quy mô, dự án lắp dựng hệ thống điện chiếu sáng mỹ thuật trên lan can bảo vệ phía ngoài thành cầu theo cả hai chiều Nghệ An – Hà Tĩnh, với tổng chiều dài mỗi bên 433,55m.

Hệ thống bao gồm lan can thép tăng cường, lưới an toàn và đèn LED dây chống nước (cấp bảo vệ IP67), được lắp đặt dọc theo lan can nhằm chiếu sáng vào ban đêm, đồng thời nâng cao tính thẩm mỹ cho công trình. Nguồn điện cấp từ trạm biến áp số 01 Vinh River Side 630kVA-22/0.4kV.

Việc lắp đặt hệ thống điện trang trí và lưới an toàn nhằm tăng cường đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông, hạn chế nguy cơ mất an toàn tại khu vực cầu; đồng thời chỉnh trang mỹ quan, tạo điểm nhấn kiến trúc cảnh quan tại cửa ngõ kết nối hai tỉnh Nghệ An – Hà Tĩnh, đặc biệt vào thời điểm ban đêm. Nội dung này phù hợp với chủ trương chỉnh trang hệ thống chiếu sáng và trang trí cầu đã được phê duyệt.

Phối cảnh cầu Bến Thủy 1 được lắp đặt hệ thống lưới an toàn.

...



Theo giấy phép yêu cầu, quá trình thi công không được khoan đục vào kết cấu cầu, không liên kết cứng vào dầm thép và phải đảm bảo đầy đủ các quy định về an toàn điện, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông. Hệ thống chiếu sáng phải phù hợp, không gây chói lóa, không ảnh hưởng đến người điều khiển phương tiện.

Sau khi hoàn thành, chủ đầu tư chịu trách nhiệm quản lý, vận hành, bảo trì và đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình khai thác.

Cầu Bến Thủy 1 là công trình giao thông quan trọng trên tuyến Quốc lộ 1A, giữ vai trò huyết mạch trong kết nối giao thông giữa hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Cầu có chiều dài 630,5m, được khánh thành đưa vào sử dụng năm 1990. Tuy nhiên, thời gian gần qua, khu vực cầu xuất hiện tình trạng một số người tìm đến để thực hiện hành vi nhảy cầu tự tử. Trước thực tế này, nhiều ý kiến đã đề xuất lắp đặt hệ thống lan can bảo vệ nhằm góp phần ngăn chặn, đảm bảo an toàn.

Trên cơ sở đó, UBND xã Nghi Xuân đã đề xuất triển khai dự án lắp đặt hệ thống điện trang trí kết hợp lưới an toàn. Theo thông tin, một số doanh nghiệp đã tham gia hỗ trợ kinh phí để thực hiện dự án.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: Báo VOV

