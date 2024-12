Cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 12 liệt sĩ hy sinh tại Quân khu 7

Cụ thể, quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 12 liệt sĩ thuộc Bộ Quốc phòng hy sinh ngày 2-12 trong vụ tai nạn huấn luyện tại Quân khu 7 gồm:

1. Đặng Quốc Bình; thượng sĩ, tiểu đội trưởng Đại đội 3, Tiểu đoàn 17, Sư đoàn 5, Quân khu 7; nguyên quán/trú quán: Xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh.

2. Trương Văn Tiến; trung sĩ, chiến sĩ Đại đội 3, Tiểu đoàn 17, Sư đoàn 5, Quân khu 7; nguyên quán/trú quán: Xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

3. Phạm Ngọc Hiếu; trung sĩ, chiến sĩ Đại đội 3, Tiểu đoàn 17, Sư đoàn 5, Quân khu 7; nguyên quán/trú quán: Xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

4. Nguyễn Bùi Trường An; trung sĩ, chiến sĩ Đại đội 3, Tiểu đoàn 17, Sư đoàn 5, Quân khu 7; nguyên quán/trú quán: Phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Lâm Hoàng Nhật; trung sĩ, chiến sĩ Đại đội 3, Tiểu đoàn 17, Sư đoàn 5, Quân khu 7; nguyên quán/trú quán: Phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

6. Bùi Hy Lạp; trung sĩ, chiến sĩ Đại đội 3, Tiểu đoàn 17, Sư đoàn 5, Quân khu 7; nguyên quán/trú quán: Xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

7. Nguyễn Trọng Hòa; trung sĩ, chiến sĩ Đại đội 3, Tiểu đoàn 17, Sư đoàn 5, Quân khu 7; nguyên quán/trú quán: Xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

8. Nguyễn Hồ Gia Huy; trung sĩ, chiến sĩ Đại đội 3, Tiểu đoàn 17, Sư đoàn 5, Quân khu 7; nguyên quán/trú quán: Thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

9. Võ Thanh Hiếu; trung sĩ, chiến sĩ Đại đội 3, Tiểu đoàn 17, Sư đoàn 5, Quân khu 7; nguyên quán/trú quán: Xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

10. Thông Minh Kiệt; trung sĩ, chiến sĩ Đại đội 3, Tiểu đoàn 17, Sư đoàn 5, Quân khu 7; nguyên quán/trú quán: Xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

11. Hồng Chí Tài; trung sĩ, chiến sĩ Đại đội 3, Tiểu đoàn 17, Sư đoàn 5, Quân khu 7; nguyên quán/trú quán: Xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

12. Trịnh Doãn Thế Anh; trung sĩ, chiến sĩ Đại đội 3, Tiểu đoàn 17, Sư đoàn 5, Quân khu 7; nguyên quán/trú quán: Xã Phú Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Thông tin ban đầu vụ việc mất an toàn trong diễn tập tại Quân khu 7

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có công điện số 126/CĐ-TTg về việc tai nạn trong diễn tập tại Quân khu 7 (xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lời hỏi thăm ân cần, chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình, thân nhân các quân nhân bị nạn.

Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Quốc phòng phối hợp với các bộ, cơ quan, chính quyền địa phương liên quan tổ chức thăm hỏi chu đáo, động viên, chia sẻ đau thương mất mát đối với các gia đình quân nhân; thực hiện chế độ, chính sách tốt nhất đối với quân nhân và hậu phương gia đình, thân nhân của các quân nhân bị nạn; tổ chức mai táng chu đáo, nhanh chóng khắc phục, giải quyết tốt hậu quả xảy ra.

Bộ Quốc phòng khẩn trương tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc; rà soát, kiểm tra toàn bộ các quy trình trong công tác chỉ huy, điều hành diễn tập; tổ chức rút kinh nghiệm, khắc phục các hạn chế, bảo đảm tuyệt đối an toàn trong công tác huấn luyện, diễn tập.

Tập trung ổn định tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân; duy trì nghiêm công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu theo quy định.

