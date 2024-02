Cảnh sát cứu 1 trẻ 6 tháng tuổi và 2 người lớn thoát khỏi đám cháy trong đêm

Khoảng 2h50 ngày 24/2, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy tại nhà dân, số 357 ngõ Quỳnh, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an TP Hà Nội điều động 4 xe ô tô chữa cháy cùng 30 cán bộ chiến sỹ của Công an quận Hai Bà Trưng và Công an quận Hoàn Kiếm tới hiện trường.

Hiện trường vụ cháy.

Tới nơi, chỉ huy chữa cháy nhanh chóng phân công cán bộ, chiến sĩ triển khai các đội hình tìm kiếm người bị nạn còn mắc kẹt, đồng thời triển khai chữa cháy, ngăn chặn cháy lan.

Đến khoảng 3h54, đám cháy được lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH khống chế. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đã cứu được 3 người thoát khỏi đám cháy an toàn, gồm 2 người ở tầng 2 và 1 người ở tầng 3, trong đó có 1 trẻ em 6 tháng tuổi. Hiện tình trạng sức khỏe các nạn nhân ổn định.

Khu vực xảy ra cháy là ở tầng 1 của ngôi nhà. Nguyên nhân và thiệt hại do vụ cháy gây ra đang được cơ quan chức năng điều tra, thống kê, làm rõ.

