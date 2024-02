Cần làm rõ vụ việc gần 6.000 hộp bánh có dấu hiệu hết hạn tặng cho công nhân

Sản phẩm có dấu hiệu dập xoá, dán đè ngày sản xuất, hạn sử dụng là bánh kem xốp nhãn hiệu Smile Time. Cụ thể: trên bao bì có in ngày sản xuất 20/10/2023, hết hạn vào ngày 20/7/2024. Tuy nhiên, chỉ cần bị chà mạnh thì dòng chữ số này bị mờ đi và có thể thấy phía dưới có dòng chữ ghi hạn sử dụng 01/6/2023. Sau khi bóc hộp quà, một số cán bộ, công nhân Công ty CP Than Vàng Danh đã phát hiện sử việc trên và tỏ ra rất bức xúc, đồng thời báo cáo sự việc lên công ty.

Hộp Bánh xốp Smile Time (loại 210gr), được nhập khẩu từ Belarus là 1 sản phẩm trong gói quà Tết mà Công ty Than Vàng Danh gửi tặng tới cán bộ, công nhân viên, người lao động

Được biết, sản phẩm này nằm trong gói thầu "Cung cấp hàng hoá hỗ trợ quà bằng hiện vật đối với người lao động nhân dịp tết Giáp Thìn" mà Công ty Cổ phần Than Vàng Danh ký với liên danh 6 nhà thầu, gồm: Công ty CP Tâm Đức Cẩm Phả (đứng đầu liên danh), HTX dịch vụ nông nghiệp chất lượng cao Hoa Phong, Công ty CP XNK và chế biến thực phẩm Âu Việt; Công ty TNHH Diệp Minh Thư, HTX sản xuất và tiêu thụ rau an toàn Bắc Hồng và Công ty TNHH MTV Newstar. Tổng giá trị gói thầu hơn 23 tỷ đồng.

Trong số hàng hóa, sản phẩm bánh Smile Time có xuất xứ từ Cộng hòa Bê-la-rút (The Republic of Belarus) do Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và chế biến thực phẩm Âu Việt cung cấp. Theo hợp đồng được ký kết, đơn vị này cung cấp bánh kẹo, rượu vang, dầu hướng dương... trị giá hơn 6 tỷ đồng. Sản phẩm được cho là đã hết hạn, có dấu hiệu dập xoá ngày sản xuất và hạn sử dụng là gần 6.000 hộp với giá trị lên tới hơn 700 triệu đồng.

Sản phẩm bánh kem xốp Smile Time có hạn sử dụng ghi dòng chữ được sản xuất vào ngày 20/10/2023, hết hạn vào ngày 20/7/2024

...

Trao đổi với PV Đài TNVN, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Giám đốc Công ty Than Vàng Danh cho biết: Khi nhận hộp quà từ phía đơn vị cung cấp, Công ty có thực hiện kiểm tra về hình thức bên ngoài gồm tên sản phẩm, hạn sử dụng... nhưng không phát hiện điều bất thường. Khi nhận được phản ánh từ người lao động, Công ty đã tổ chức kiểm tra lại. Đối với thông tin một số loại kẹo có dấu hiệu bị mốc, phía Công ty cũng cho kiểm tra nhưng không khẳng định được là sản phẩm kẹo socola đó có bị hỏng hay không nên sẽ mời Trung tâm y tế dự phòng hỗ trợ kiểm tra chất lượng sản phẩm.

Khi nhận được phản ánh từ người lao động, Công ty Than Vàng Danh đã tổ chức kiểm tra lại và lúc đó mới phát hiện các sản phẩm Bánh xốp Smile Time trên đều có dấu hiệu không đảm bảo theo hợp đồng đã ký kết

Ông Nguyễn Văn Dũng cho biết thêm: "Trách nhiệm Công ty cũng không thể thực hiện kiểm tra hết được do đây là hộp quà Tết đã đóng gói đẹp như thế. Thay mặt lãnh đạo Công ty chúng tôi gửi lời xin lỗi tới toàn thể CBCNV, người lao động. Với Vàng Danh đã tồn tại 60 năm, chúng tôi đã rất nhiều năm mua quà cho CBCNV nhưng chưa xảy ra trường hợp như này. Chúng tôi cũng rất mong người lao động thông cảm, chia sẻ với Công ty. Chúng tôi đang yêu cầu trong tháng 2 phải khắc phục xong, nếu trong trường hợp không cung cấp được tôi sẽ không thanh toán, và toàn bộ số tiền đó chúng tôi sẽ phát bằng tiền mặt cho công nhân, người lao động.”

Việc sử dụng sản phẩm bánh kẹo đã hết hạn sử dụng trong gói quà tặng dịp Tết Nguyên đán đang gây bức xúc dư luận và công nhân. Các cơ quan chức năng, Công ty Cổ phần Than Vàng Danh cần khẩn trương xác minh làm rõ sự việc này để sớm có câu trả lời, đảm bảo quyền lợi cho hàng nghìn công nhân lao động.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV