Cách trang trí nhà cửa đón Tết 2025 đơn giản mà cực đẹp

Trang trí Tết với đèn nháy

Ánh sáng là một yếu tố góp phần làm cho ngôi nhà của bạn thêm rực rỡ, lung linh và ấm áp. Bạn có thể dùng đèn nháy trang trí bên ngoài ngôi nhà như sân, vườn, ngõ... hoặc những cây cảnh, vật dụng trong nhà. Đặc biệt là các vị trí như cây mai, cây đào, cây quất là không thể thiếu được.

Bạn có thể dùng các loại đèn nháy dây phổ biến, đèn led dây hoặc đèn dây bóng tròn nhỏ, vừa phù hợp với không gian, vừa mang đến không gian ấm áp cho dịp đầu năm.

Nếu bạn muốn trang trí Tết ở không gian rộng rãi hơn như sân vườn thì đèn quả mây, đèn lồng... là sự lựa chọn tuyệt vời, giúp cho ngôi nhà thêm sang trọng.

Ảnh minh họa. (Nguồn ảnh: Internet)

Làm đồ hanmade trang trí nhà đón Tết

Tự tay làm những món đồ handmade như lồng đèn, hoa giấy, hoa kẽm nhung,... để trang trí nhà đón Tết sẽ giúp cho không gian sống của bạn trở nên ý nghĩa hơn. Đồ handmade không chỉ tiết kiệm mà còn là cách lưu giữ kỷ niệm với những người thân yêu trong gia đình.

Trang trí nhà cửa ngày Tết với hoa tươi

Hoa tươi vốn là một trong những vật trang trí dễ dàng tìm kiếm và là cách nhanh nhất thổi hồn không khí tết đến xuân về cho mọi nhà. Những bông hoa với các màu sắc sặc sỡ và mang ý nghĩa riêng đặc trưng không thể thiếu trong mỗi dịp lễ quan trọng của người Việt. Màu sắc của những cánh hoa tươi sẽ giúp cho không gian nhà ngày Tết trở nên lộng lẫy hơn. Mỗi loài hoa đều mang một nét đẹp và biểu trưng cho một ý nghĩa riêng. Tùy vào sở thích mà bạn có thể lựa chọn loại hoa phù hợp để trang trí.

Một số loại hoa bạn có thể sử dụng để trưng trong ngày Tết như: Hoa mai, hoa đào, hoa trạng nguyên, hoa đồng tiền, hoa cát tường,... Những loại hoa này thể hiện cho sự tốt lành, may mắn và tài lộc.

Bạn có thể tự trồng hoa tại nhà hoặc mua từ những cửa hàng hoa về cắm. Bạn có thể đặt ở vị trí mình muốn, tuy nhiên cần đảm bảo được lượng ánh sáng cần thiết.

Bên cạnh đó, để hoa duy trì được vẻ đẹp thì bạn cần chăm sóc chúng kỹ càng. Tưới nước đầy đủ cho hoa hoặc thay nước định kỳ nếu hoa được trưng vào bình.

Ảnh minh họa. (Nguồn ảnh: Internet)

Trang trí cửa kính trong nhà ngày Tết

Để giảm được sự trống trải cho cửa kính ngày Tết, bạn hãy thực hiện việc trang trí. Bạn có thể dùng những dây màu, dây đèn, pháo hoa tượng trưng để bố trí.

Ngoài ra, bạn có thể dùng những hình dán sinh động chủ đề ngày Tết để dán lên cửa. Chú ý chọn những vật trang trí dễ vệ sinh và không bị dính keo và cửa kính.

Trang trí bằng phụ kiện treo may mắn

Trong dịp Tết, mọi người đều cầu mong gia đình của mình gặp được nhiều may mắn, tài lộc trong năm mới. Vì vậy, những phụ kiện treo may mắn được rất nhiều người quan tâm và chọn mua vì màu sắc đỏ, vàng của chúng tượng trưng cho sự may mắn, cầu chúc cho một năm mới an khang thịnh vượng.

Bạn có thể sử dụng các loại đèn lồng, phụ kiện trang trí như giấy dán, câu đối... để trang trí tết cho ngôi nhà hoặc những túi tiền vàng, thỏi vàng, bao lì xì… để treo lên những cành mai, cành đào.

Đặc biệt, để ngôi nhà có được nét đặc trưng của Tết truyền thống, bạn có thể treo một chùm pháo đỏ trước cửa, mang lại không khí nhộn nhịp, vui tươi, thấy được Tết về trên khắp mọi nẻo đường.

Ảnh minh họa. (Nguồn ảnh: Internet)

Trang trí nhà cửa đón Tết bằng thảm trải sàn

Nhiều người nghĩ thảm trải sàn là vật dụng không quan trọng, nên tùy tiện cho loại nào cũng được.

Nhưng thảm trải sàn cũng là một yếu tố làm nên điểm nhấn cho ngôi nhà và thể hiện sự chỉn chu, tỉ mỉ của gia chủ.

Trong dịp năm mới, thảm trải sàn cũng nên được thay mới với màu sắc phù hợp với không gian và dịp Tết, để mang lại tiền tài, may mắn trong năm sau.

Treo câu đối để trang trí nhà ngày Tết

Dù không gọi là quá phổ biến và chuộng như thời xưa, tuy nhiên, hiện nay vẫn có rất nhiều gia đình sử dụng câu đối để trang trí ngày Tết cho có không khí. Thông thường, các gia chủ thường xin câu đối, chữ thư pháp từ các thầy đồ hoặc là mua những mảnh vải, tấm treo có khắc hoặc thêu chữ thủ công tại các cửa hàng về để trang trí thêm. Những câu đối mang nhiều ý nghĩa và được thực hiện dựa trên mong muốn, lời cầu chúc của mỗi gia chủ về chuyện làm ăn, sức khỏe,gia đình,... Đây cũng như là một cách để xin lộc đầu năm mới khá thú vị của nhiều gia đình hiện nay.

Những câu đối được viết cẩn thận, tỉ mỉ bằng chữ quốc ngữ hoặc chữ Nôm trên những mảnh vải hoặc giấy đỏ, thường được treo và trưng bày tại cửa nhà, cổng ngõ, trên cây phong thủy hoặc đặt tại bàn thờ gia tiên ngày Tết. Tuy ngắn gọn, súc tích nhưng luôn đầy đủ ý nghĩa, mong cầu cho một cái Tết bình an, năm mới nhiều điều may, hạnh phúc đến bản thân. Chẳng hạn một số câu phổ biến như “chúc mừng năm mới - vạn sự như ý”, “ Xuân an khang thịnh vượng - Niên phúc thọ miên trường”, “cung chúc tân niên - sức khỏe vô biên”,...

