Máy bay Nhật Bản chở gần 400 hành khách bốc cháy dữ dội

Video: Hiện trường máy bay chở 400 người bốc cháy. (Nguồn: CNA)

Máy bay mang số chuyến 516 của Japan Airlines (JAL) chở 400 hành khách và thành viên phi hành đoàn đã bốc cháy trên đường băng tại sân bay Haneda, Tokyo hôm 2/1 (giờ địa phương), theo Nippon TV.

Đoạn phim trực tiếp trên đài truyền hình NHK cho thấy ngọn lửa bốc ra từ cửa sổ máy bay.

Máy bay của hãng hàng không Nhật Bản bốc cháy dữ dội. (Ảnh: Reuters)

Người phát ngôn của Japan Airlines cho biết trước đó, chiếc máy bay xuất phát từ sân bay Shin-Chitose ở Hokkaido, chở 379 hành khách và 21 phi hành đoàn, và bốc cháy khi hạ cánh tại sân bay Haneda, Tokyo.

Tất cả người trên máy bay đã được sơ tán và không có ai bị thương.

Lực lượng cảnh sát biển Nhật Bản đang điều tra khả năng một trong các máy bay của lực lượng va chạm với máy bay chở khách trên. Đài truyền hình NHK cho biết 5 trong số 6 thành viên phi hành đoàn của lực lượng cảnh sát biển vẫn chưa rõ thông tin, trong khi một người còn lại đã thoát ra.

Sân bay Haneda đã đóng cửa tất cả các đường băng sau vụ việc. Theo trang web theo dõi chuyến bay FlightAware, máy bay gặp sự cố là một chiếc Airbus A350-900.

The Guardian cho biết máy bay của lực lượng cảnh sát biển nghi va chạm máy bay chở khách khi đang tham gia vận chuyển hàng hóa đến sân bay Niigata, trong hoạt động cứu trợ động đất.

Tác giả: PHƯƠNG ANH

Nguồn tin: vtc.vn