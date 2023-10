Bóc gỡ đường dây mại dâm chuyên phục vụ khách nước ngoài

Cùng ngày, cơ quan Công an cũng đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp và khám xét địa điểm kinh doanh đối với đối tượng cầm đầu là Son Teaheum (quốc tịch Hàn Quốc), đối tượng chứa mại dâm là Khổng Minh Trí cùng hàng chục đối tượng khác là nhân viên phục vụ đắc lực cho hoạt động của hai “ông chủ”.

Vô hiệu hóa nhiều lớp cảnh giới

Một trinh sát Đội 5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, giữa tháng 9/2023, ngay sau khi triệt phá hai đường dây mại dâm, một do Võ Thị Mỷ Hạnh và Nguyễn Thành Liêm cùng Hà Thụy Vân Anh cầm đầu chuyên tổ chức cho các chân dài (có người từng đoạt giải hoa khôi, hoa hậu) bán dâm với giá hàng ngàn đến hàng chục ngàn USD/lần, Ban giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo cho Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục truy quét tệ nạn này.

Nhận nhiệm vụ, Trung tá Nguyễn Thành Hưng, trưởng phòng Cảnh sát hình sự đã giao cho Đội 5 tổ chức các tổ trinh sát vào cuộc. Mặc dù còn đang phải hoàn tất hồ sơ để sớm đưa các đối tượng trong các đường dây này ra xét xử trước pháp luật, nhưng các trinh sát lại vẫn tiếp tục bắt tay vào công việc mới.

Gần một tuần sau khi triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành rà soát nắm tình hình địa bàn, các trinh sát phát hiện nhà hàng Luxury Business Club trên đường Phạm Thái Bường, phường Tân Phong, quận 7 có biểu hiện nghi vấn khi thấy hàng đêm có đến hàng trăm cô gái đến làm việc và rất nhiều thực khách người nước ngoài lui tới. Tuy nhiên, khi thâm nhập bên trong thì các trinh sát vấp phải bức tường rào đó là chỉ những thực khách có hộ chiếu mang quốc tịch nước ngoài mới được vào, còn người trong nước dù có hộ chiếu hay không cũng “xin mời ra ngoài”. Ngoài ra chủ nhà hàng này còn bố trí nhiều bảo vệ từ xa để làm tai mắt cảnh giới, nếu phát hiện nghi vấn có cơ quan chức năng đến kiểm tra thì dùng bộ đàm hoặc gọi điện thoại thông báo ngay cho người quản lý.

Không thể tiếp cận trực diện, nhưng với kinh nghiệm nhiều năm làm công tác phòng chống tệ nạn, Trung tá Nguyễn Thành Hưng đã ngồi lại cùng các trinh sát và yêu cầu mỗi thành viên đưa ra những phân tích dựa trên cơ sở thông tin, tài liệu thu thập được để tìm phương án tiếp cận sâu hơn vào đường dây này.

Bẻ được “vòng kiểm soát quốc tịch”, xác định được việc hàng đêm, nhà hàng này thường tổ chức hoạt động múa vũ thoát y phục vụ thực khách, trinh sát tiếp tục vấp phải bức tường rào tự động. Tường rào này gồm chuông báo động được gắn ở mọi ngóc ngách, các hệ thống đèn báo sáng hoặc tắt, hệ thống điều khiển ti vi trong tất cả các phòng karaoke, cửa lên sân thượng được gắn hệ thống khóa điều khiển từ xa, camera giám sát… Tất cả đều được kết nối mạng với điện thoại và máy tính của các ông chủ cùng nhân viên quản lý để khi phát hiện có Công an hoặc liên ngành đến kiểm tra đột xuất thì có thể điều khiển bật, tắt từ xa, và đây cũng được mặc định là tín hiệu thông báo để cho nhân viên, tiếp viên lập tức thực hiện các chiêu trò “biến hình” (dừng múa vũ thoát y, mặc trang phục của nhân viên phục vụ) trong lúc tranh tối, tranh sáng để đối phó.

Hơn hai tuần triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lần lượt vô hiệu hóa hết các lớp bảo vệ, trinh sát nhanh chóng xác định nhà hàng Luxury Business Club có 4 tầng với 28 phòng do Son Teaheum, sinh năm 1976, quốc tịch Hàn Quốc làm chủ và điều hành mọi hoạt động. Người có quyền lực thứ 2 và cũng giúp việc đắc lực cho Son là Khổng Minh Trí, ngụ TP Hồ Chí Minh. Ngoài ra còn một dàn nhân viên cấp dưới gồm Kim Da Jib, Yoon Yong Han, Yi Yo Han, You Eun Young, Lê Thị Vân, Lê Thị Tố Huyên, Nguyễn Thị Sinh, Trương Thái Thanh Hồng. Tuy đăng ký hoạt động nhà hàng ăn uống và khiêu vũ tập thể, nhưng bên trong các phòng lại bố trí các dàn karaoke, nhiều loa thùng có công suất lớn, đèn chớp nhiều màu sắc cùng hơn hai trăm tiếp viên nữ làm công việc phục vụ dưới sự điều hành của 6 “má mì”. Khi khách vào phòng, tiếp viên sẽ phục vụ ăn uống, đến khi khách ngà ngà, “má mì” sẽ gọi một dàn hàng chục tiếp viên trẻ đẹp vào phục vụ màn múa vũ thoát y và nếu khách thích tiếp viên nào đó sẽ trực tiếp gặp má mì để thương lượng giá cả, sau đó khách và tiếp viên sẽ được xe ô tô của nhà hàng đưa đến khách sạn để “đi tiếp công đoạn cuối”.

Cuộc đột kích bất ngờ

Sau khi củng cố vững chắc chứng cứ, Ban chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh đã lên phương án triệt phá, trong đó, các trinh sát được chia thành nhiều tổ công tác sẵn sàng chờ lệnh. Đêm 3/10/2023, nhận thấy thời cơ đã đến, các tổ công tác được lệnh phối hợp với Công an quận 7 bất ngờ ập vào thực hiện kiểm tra hành chính. Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan Công an ghi nhận tất cả 28 phòng trong nhà hàng này đều đang hoạt động, trong đó có phòng đang tổ chức cho tiếp viên nhảy múa vũ thoát y phục vụ thực khách, ngoài ra còn thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc nhà hàng móc nối với Khổng Minh Trí để cho 4 đôi khách mua dâm là người Hàn Quốc và tiếp viên của nhà hàng đi bán dâm tại khách sạn The Shilla Luxury1, quận 7. Làm việc với Công an, các đối tượng khai nhận 4 khách mua dâm người Hàn Quốc sau khi ăn uống, hát karaoke tại nhà hàng Luxury Business Club thì được quản lý môi giới mua dâm với 4 tiếp viên nữ của nhà hàng với giá bán dâm 3,8 triệu đồng/1 khách/1 đêm.

Với hàng loạt những chứng cứ không thể chối cãi, bước đầu Son Teaheum khai nhận hành vi chứa chấp mại dâm của mình. Theo lời khai của Trí và Son, năm 2020, khi dịch bệnh vừa được khống chế, du khách nước ngoài cũng bắt đầu đổ đến TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Ngoài thực hiện các tour du lịch, một số khách còn có nhu cầu ăn chơi, tìm “của lạ”. Nhận thấy đây là cơ hội kiếm tiền, Son thuê mặt bằng trên đường Nguyễn Thái Bường, phường Tân Phong, quận 7, TP Hồ Chí Minh (nơi có nhiều người Hàn Quốc cư trú, tạm trú…) mở Luxury Business Club. Sau khi chia nội thất thành 28 phòng, lắp đặt các hệ thống báo động tự động từ ngoài vào trong có kết nối với điện thoại và máy tính cá nhân, Son hợp tác với Khổng Minh Trí tiến hành tuyển nhân viên quản lý, nhân viên quản lý “đào” (má mì) và những cô gái trẻ tuổi vào làm tiếp viên. Với thủ đoạn như hứa trả lương và tiền hoa hồng cao nên chỉ trong thời gian ngắn, hai “ông chủ” nhà hàng đã lôi kéo được nhiều quản lý người Hàn Quốc và má mì người Việt Nam về làm việc và thông qua những quản lý, má mì, Son còn tuyển được hàng trăm nữ tiếp viên về phục vụ.

Có được bộ khung ưng ý, Son đặt ra các quy định, trong đó bản thân cùng quản lý, má mì sẽ trực tiếp đi quảng bá, giới thiệu để mời chào khách về tụ điểm, nhưng chỉ được giới thiệu và tiếp khách là người có hộ chiếu nước ngoài (đặc biệt là người Hàn Quốc), còn người Việt dù có hộ chiếu hay không cũng miễn phục vụ. Khi khách đến nhà hàng được quảng cáo, chào mời các hoạt động mại dâm hấp dẫn, như múa sexy, sẵn sàng cho nhân viên đi tới bến cùng nhiều combo hấp dẫn như có xe sang đưa đón tận nơi, sẽ được các cô gái trẻ phục vụ “ tới bến”, được đảm bảo không bị cơ quan Công an kiểm tra… Với chiêu trò này, tụ điểm của Son lúc nào cũng chật kín khách, thậm chí có khách muốn đến chơi phải đặt trước một ngày mới bố trí được phòng.

Để đối phó với cơ quan chức năng, Son còn cho tuyển rất nhiều bảo vệ hình thành nhiều lớp từ ngoài vào trong. Tất cả đều được trang bị máy bộ đàm và kỹ năng nhận biết đâu là người của cơ quan chức năng để kịp thời thông báo cho chủ hoặc quản lý tìm cách xóa chứng cứ hoạt động mại dâm, nhảy vũ thoát y… Ngoài ra còn liên tục thay đổi phương thức hoạt động mại dâm, thường xuyên tổ chức họp kín, chỉ đạo quản lý, má mì nhiều phương thức để che đậy hoạt động vi phạm pháp luật, thường xuyên thay đổi địa điểm mua bán dâm như bố trí cho tiếp viên nữ bán dâm tại các căn hộ, chung cư cao cấp, những khu biệt thự, nhà riêng có bảo vệ cảnh giới. Cách giao tiếp trong hoạt động mua bán dâm trên hóa đơn tính tiền bằng các “từ lóng” để né tránh việc theo dõi của cơ quan chức năng đó là đánh số “0, 1, 2” vào sổ chấm công hàng ngày (tiếp viên không đi bán dâm sẽ ghi số “0”, tiếp viên đi bán dâm qua đêm sẽ ghi số “1”, tiếp viên đi bán dâm về liền sẽ ghi số “2”). Đối với khách mua dâm sẽ phải thanh toán số tiền 3,8 triệu đồng/ lượt trở lên tùy theo mức độ già, trẻ, đẹp, xấu của tiếp viên và với những chiêu trò này, hàng tháng tụ điểm của Son thu vào hàng chục tỷ đồng tiền doanh thu, riêng tiếp viên chỉ được hưởng tiền bo từ khách.

Ngoài Son vừa làm chủ, vừa điều hành toàn bộ mọi hoạt động, các mắt xích phục cho hoạt động chứa và môi giới mại dâm của Son còn có Khổng Minh Trí, Kim Da Jib, Yoon Yong Han, Yi Yo Han, You Eun Young, Lê Thị Vân, Lê Thị Tố Huyên, Nguyễn Thị Sinh, Trương Thái Thanh Hồng.

Cũng tại thời điểm bị bắt quả tang, nhà hàng của Son đã sử dụng 226 nhân viên, gồm: 1 giám đốc điều hành, 1 tổng quản lý người Hàn Quốc, 5 quản lý cấp dưới, 6 'madam' Việt Nam, 3 lễ tân (thu ngân), 30 nam phục vụ, 180 nhân viên nữ phục vụ, một số nhân viên bếp và có 3 ô tô đưa đón khách.



