Bộ Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, chúc Tết Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh

Thiếu tướng Lê Hồng Nhân, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 (thứ 4, từ trái sang) tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ BĐBP Hà Tĩnh. Ảnh: Minh Toàn

Thay mặt Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh, Đại tá Bùi Hồng Thanh, Chỉ huy trưởng BĐBP Hà Tĩnh đã báo cáo với đồng chí Phó Tư lệnh cùng đoàn công tác về tình hình biên giới, những kết quả, thành tích nổi bật của BĐBP Hà Tĩnh trong năm 2023; đồng thời dự báo tình hình, triển khai các phương án, kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu, đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; công tác chăm lo Tết cho cán bộ, chiến sĩ, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn biên giới…

Sau khi nghe chỉ huy đơn vị báo cáo, Thiếu tướng Lê Hồng Nhân, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã ghi nhận, đánh giá cao những thành tich, kết quả mà BĐBP Hà Tĩnh đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là trong công tác phối hợp giữa 3 lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng trong thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 5/9/2019 của Chính phủ.

Đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu BĐBP Hà Tĩnh tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tăng cường nắm chắc tình hình, tuyệt đối không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, xử lý tốt các vấn đề xẩy ra trên biên giới, địa bàn; đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm về buôn lậu, gian lận thương mại; mua bán, vận chuyển ma túy, pháo nổ, xuất nhập cảnh trái phép; quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; thực hiện tốt các vấn đề an sinh xã hội, nhất là tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” để đồng bào nghèo biên giới thực sự có một cái Tết ấm no, hạnh phúc.

Đại tá Nguyễn Xuân Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh (thứ 3, từ trái sang) tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ BĐBP Hà Tĩnh. Ảnh: Minh Toàn

Nhân diịp này, Thiếu tướng Lê Hồng Nhân, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ BĐBP Hà Tĩnh.

Tác giả: Minh Toàn - Thanh Giang

Nguồn tin: bienphong.com.vn